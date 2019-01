Proposta di nozze in aeroporto: lei dice no e fugge/ Catania, giovane rimproverato anche dalla mancata suocera

Proposta di nozze in aeroporto: lei dice no e fugge. Non è l’epilogo della storia tra Lady Gaga e Christian Carino, oppure di quella tra Gerard Piquè e Shakira, ma una disavventura capitata a un giovane innamorato di Catania: a Fontanarossa un uomo aveva organizzato tutto nei minimi dettagli per chiedere alla compagna di convolare a nozze, ma la risposta non è stata affermativa. Come ricostruito dai colleghi di Tg Com 24, il giovane aveva comprato l’anello, studiato le parole giuste e persino convinto i gestori della pagina Facebook di Fontanarossa a pubblicare un post di supporto. Ma dopo aver atteso la fidanzata agli arrivi dell’aeroporto, lei ha rifiutato l’offerta senza mezzi termini ed è scappata, lasciando l’innamorato di stucco. E non solo: è stato anche rimproverato dalla mancata suocera.

PROPOSTA DI NOZZE IN AEROPORTO: E’ DIBATTITO SUI SOCIAL

Un episodio che ha scatenato ilarità e comprensione sul web, con il povero fidanzato vittima di uno degli epiloghi da film americano. Numerosi i commenti di solidarietà verso il giovane: «Amico mio, chiunque tu sia, hai avuto un coraggio estremo ed è solo da lodare tutto ciò», «Povero ragazzo ha ricevuto un no», «fortunatissimo bello mio….visto l’aria che tirava anche con la suocera tra qualche anno….separazione…alimenti da pagare… lassa perde….meglio così…hai vinto al superenalotto». Non manca però la classica ironia nei confronti dello sfortunato: «Non ha avuto l’happy end…», «Magici rifiuti a catania». Qui di seguito vi riportiamo il post su Facebook pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Aeroporto di Fontanarossa:





