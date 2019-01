Incidente sulla Palermo-Sciacca: morto 16 enne/ Tremendo impatto auto contro scooter: tilt traffico su SS624

Tragedia in Sicilia sulla SS624, la Palermo-Sciacca: un gravissimo incidente mortale ha coinvolto un ragazzo 16enne, morto dopo il violentissimo impatto tra un’auto Volkswagen Golf e il suo scooter Piaggio Liberty, avvenuto all’altezza di Altofonte. Il giovanissimo era proprio originario del paesino siculo e da lì proveniva stamane quando per cause ancora tutte da verificare è stato colpito dall’auto all’altezza del chilometro 3 della Palermo-Sciacca. Sul posto i soccorritori del 118 hanno cercato di rianimare il ragazzo, rimasto incosciente sull’asfalto dopo l’impatto di una violenza gravissima, come hanno raccontato i primi testimoni alla stradale subito dopo l’incidente.

AUTO CONTRO SCOOTER, MORTO UN 16ENNE

Il Giornale di Sicilia, primo a dare la notizia dell’incidente sulla Palermo-Sciacca, non ha ancora diffuso il nome del ragazzino: i dati sensibili non sono stati trapelati dalle forze dell’ordine in attesa, giustamente, di avvisare la famiglia del 16enne di quella immane tragedia avvenuta in prima mattinata. «Intanto una pattuglia dell’infortunistica stradale della polizia municipale ha raggiunto il luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica», raccontano i colleghi del GdS, mentre il traffico veicolare sulla SS624 è in tilt da oltre due ore: gli agenti hanno infatti deviato il traffico in entrambe le direzioni proprio per ricostruire al meglio la dinamica che ha visto l’auto andare contro lo scooter del 16enne, sbalzato a diversi chilometri di distanza dal punto d’impatto. Il giovane, con ferite troppo gravi, è morto poco dopo l’arrivo del 118 che inutilmente hanno tentato di rianimarlo sull’asfalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA