Rimangono senza benzina in autostrada: le soccorre Sgarbi/ Video, Taranto: “Siete delle capre! Ma Dio esiste”

Rimangono senza benzina in autostrada ma ecco che arriva Vittorio Sgarbi a salvarle: e l’inevitabile siparietto diventa già di culto sui social network. Il critico d’arte e parlamentare eletto nelle fila di Forza Italia ha infatti postato nelle ultime ore, sulla sua pagina Facebook, una breve clip realizzata dal suo ufficio stampa e in cui documenta il suo “salvataggio” di quattro automobiliste nei pressi di Taranto che erano rimaste a secco con la loro vettura, e il cui titolo è tutto un programma: “Quando di notte, in autostrada, rimani senza benzina e arriva Sgarbi a prestarti soccorso” col 66enne opinionista e saggista originario di Ferrara che per questa volta veste anche i panni dell’eroe, senza però rinunciare a farsi a un certo punto il verso da solo.

SGARBI SOCCORRE DELLE AUTOMOBILISTE

Nel video del “salvataggio” apparso sulla sua pagina Facebook, si vede Vittorio Sgarbi che, abbracciato alle quattro automobiliste in piena notte ne racconta la vicenda: “Siamo arrivando da Potenza, sono le quattro di notte e troviamo una macchina ferma con delle ragazze che girano senza meta lungo l’autostrada” racconta il critico d’arte che scopre come le ragazze siano rimaste senza benzina. “Pensa che coglione!” scherza sulle quattro tra le loro risate, aggiungendo che per fortuna subito dopo hanno trovato un distributore, la testimonianza che Dio esiste: “Vedi cosa è il bene? Vedi che Dio esiste? Ma voi rimanete comunque quattro capre!” scherza Sgarbi che poi spiega l’antefatto: al suo arrivo le ragazze non l’avevano riconosciuto e l’avevano cercato su Google per averne conferma. “La differenza tra Dio e me è che io sono verificabile, mentre Dio è solo una speranza… Speriamo che esista, ma Sgarbi esiste: sappiatelo!” è la chiusa del parlamentare.





