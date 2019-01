Mangia pane e noci: 21enne morto per choc anafilattivo/ Dramma a Venezia: allergia fatale

Dopo le tragedie di Cosenza e Roma, un altro giovane è morto per un’allergia: il dramma si è consumato a Noale, provincia di Venezia, vittima il 21enne Federico Anile. Come riporta Nuova Venezia, domenica sera il ragazzo stava trascorrendo qualche ora in compagnia degli amici ma, dopo aver mangiato un panino con le noci, la situazione è precipitata: l’arresto cardiaco, il come e il decesso. Figlio dell’ex assessore comunale Antonio Fabiano, Federico non ce l’ha fatta: si valuta il possibile esame autoptico, una decisione verrà presa nelle prossime ore. Un dramma che ha scosso la comunità di Noale, con la famiglia di Federico molto stimata e ben voluta: il papà, medico di base, è scomparso poco meno di dieci anni fa.

MANGIA PANINO CON LE NOCI E MUORE: ALLERGIA FATALE

Secondo una primissima ricostruzione, Federico avrebbe assaggiato del pane alle noci: questo avrebbe causato la reazione allergica e il successivo shock anafilattico. Il ventunenne ha iniziato a respirare a fatica e non è bastato il pronto intervento dei sanitari del 118: giunto all’ospedale di Mirano in arresto cardiaco, il giovane è entrato in coma e ieri i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Studente universitario, Federico era il terzo di quattro figli della famiglia di Antonio Fabiano: la madre Gina De Marchi è molto conosciuta nella comunità locale anche per le attività nel mondo della catechesi. La comunità e l’amministrazione si stringono attorno alla famiglia, un dolore tremendo per Noale…

© RIPRODUZIONE RISERVATA