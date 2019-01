Alessandro Maria Montresor, trapianto riuscito/ Il piccolo con Linfoistiocitosi Emofagocitica sarà dimesso

Trapianto riuscito per Alessandro Maria Montresor. Tutta Italia aveva fatto il tifo per lui, il piccolo Alex, il bambino colpito da una rara malattia, la Linfoistiocitosi emofagocitica, per cui non si trovava un donatore compatibile. Lunghe file di persone per strada a donare il midollo ovunque, poi si è tentato con un trapianto di cellule staminali emopoietiche prese dal padre, manipolate e infuse nel bambino. Stamattina la grande notizia diffusa dai responsabili dell’ospedale Bambino Gesù di Roma: “Le cellule hanno attecchito perfettamente, il bambino è in buone condizioni di salute e sarà dimesso presto”. Un autentico miracolo cui quasi nessuno aspettava più. Ancora una volta l’ospedale romano si è dimostrato tra i migliori al mondo, capace di risolvere situazioni giudicate insuperabili. “Siamo soddisfatti del percorso trapiantologico del bambino, che al momento è stato perfetto” e “siamo felici per l’evoluzione di questa vicenda così complessa” ha commentato Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare genetica.

ALESSANDRO, TRAPIANTO RIUSCITO

E’ passato un mese dal trapianto dal padre del bimbo, adesso ovviamente ci sarà un periodo di controlli in day hospital con frequenza settimanale e poi si spera sempre meno. Da tenere sotto controllo infatti il rischio di complicazioni infettive: “Doverosamente premessa questa nota di cautela – conclude Locatelli – non possiamo che essere, allo stato attuale, felici per l’evoluzione di questa vicenda così complessa”. La famiglia viveva a Londra e a fine novembre furono trasferiti a Roma, colpito da Linfoistiocitosi emofagocitica, il 4 dicembre è stato sottoposto al trapianto delle cellule dal padre.

