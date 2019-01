Anna Piccato, omicidio Barge/ Ultime notizie Cuneo, trovate tracce di sangue: oggi l’autopsia

Nuovi aggiornamenti sull’omicidio di Barge di due giorni fa. Il corpo senza vita della 71enne Anna Piccato è stato rinvenuto in una pozza di sangue nei pressi della chiesa di San Rocco: secondo quanto riporta Storie Italiane, sono state trovate le prime tracce di sangue su un marciapiede. Secondo una primissima ricostruzione, l’anziana è stata colpita a morte con una roncola o con un’ascia, per poi essere stata trascinata vicino alla chiesa: a conferma di ciò, i vestiti della Piccato completamente sgualciti. L’autopsia verrà effettuata tra oggi e domani: le forze dell’ordine hanno raccolto tutti i filmati della zona e stanno stringendo il cerchio attorno ad alcune persone. Una persona potrebbe essere fortemente indiziata ma per il momento c’è il massimo riserbo sulle indagini.

OMICIDIO BARGE, DELITTO D’IMPETO?

Presente in studio a Storie Italiane la criminologa Roberta Bruzzone, che ha commentato: «E’ un omicidio che mi ricorda altri eventi simili contro persone molto anziane commessi da soggetti conosciuti dalle vittime, che si erano prodigate in maniera generosa con piccoli aiuti economici. Non è un delitto premeditato, ma d’impeto: mi fa pensare che sia qualcuno del Paese di giovane età, io inizierei dall’ambito del volontariato». Al momento nessuno è stato scritto sul registro degli indagati, con il marito Gaetano che chiede giustizia: «Ho mille pensieri, non ne trovo uno giusto. Quel delinquente che l’ha trovata per strada, l’ha vista e l’ha seguita. Cosa pensava di trovare? Me l’hanno fatta vedere da lontano. Non l’ho riconosciuta. Le scarpe mi sembravano sue. Aveva i capelli scuri: forse era sangue, ma ero convinto che non fosse lei».

