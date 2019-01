‘Ndrangheta a Viterbo: 13 arresti/ Ultime notizie, le mani sui “compro oro”: aggressioni e atti intimidatori

Un gruppo di affiliati alla ‘ndrangheta è stato arrestato quest’oggi in quel di Viterbo. Come riferito in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, il comando provinciale dei carabinieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della DDA di Roma, nei confronti di 13 persone. Tutti i soggetti sono indagati, a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis del c.p.). Stando a quanto emerso dall’indagine, coloro che sono stati fermati dalle forze dell’ordine avevano messo le proprie mani su numerose attività commerciali del viterbese, a cominciare dai negozi compro oro, attività dove i negozianti acquistano oro in contanti, passando per i locali notturni, e arrivando fino alle ditte di trasloco. Inoltre, i 13 arrestati svolgevano attività criminali di vario tipo, come ad esempio, il recupero credito con metodi violenti e intimidatori.

‘NDRANGHETA A VITERBO: 13 ARRESTI

Le forze dell’ordine hanno potuto appurare che a Viterbo e provincia venivano portate a termine una serie di aggressioni, ma anche atti intimidatori nei confronti di numerosi esercenti, controllando di fatto il territorio. In un caso, ad esempio, sono addirittura arrivati ad incendiare un’automobile dei carabinieri, come messaggio diretto nei confronti delle forze dell’ordine: “Statevene alla larga”. I carabinieri della comando provinciale di Viterbo hanno posto le manette ai 13 criminali coadiuvati dal Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, dalle unità cinofile e da militari dell’8° Reggimento Lazio, e al momento sono in corso numerose perquisizioni. Maggiori dettagli sulla vicenda verranno resi noti a partire dalle ore 11:00, quando si terrà una conferenza stampa a Roma, nella sede del comando provinciale dell’arma, con il colonnello Giuseppe Palma, il comandante della compagnia provinciale, e il procuratore aggiunto della Dda romana, Michele Prestipino. Soltanto due giorni fa un’altra banda di criminali della ‘ndrangheta era stata sgominata in Valle d’Aosta: il gruppo agiva con la collaborazione di consiglieri e assessori locali.

