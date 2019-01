Bambino di 7 anni morto in casa a Napoli, ferita la sorella/ Ultime notizie Cardito: sentiti mamma e compagno

Un bambino è stato trovato morto in casa nel Napoletano, la sorella invece è stata ricoverata d’urgenza. La terribile notizia arriva da Cardito. Una telefonata allerta la Polizia, che sta indagando sulla vicenda. Nell’abitazione viene ritrovato morto un bambino di 7 anni, mentre la sorellina di 8 è stata portata all’ospedale Santobono di Napoli. Stando a quanto riportato da Leggo, la bambina verserebbe in gravissime condizioni. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Le cause della morte del bambino non sono ancora note: sono infatti in corso accertamenti su quanto è successo. Sul posto gli agenti che stanno ascoltando la mamma e il suo compagno. In attesa di notizie sulle condizioni di salute della bimba di 8 anni, si attendono aggiornamenti anche sulle indagini per capire cosa sia successo all’interno dell’abitazione di Cardito, e di chi siano le responsabilità della morte del bambino di 7 anni e del ferimento della sorellina.

BAMBINO DI 7 ANNI MORTO IN CASA A NAPOLI, FERITA LA SORELLA

È ancora avvolta nel mistero la tragedia di Cardito (Napoli), dove un bambino di 7 anni è stato trovato morto dalla polizia. Si tratta del secondo di tre figli. La sorella maggiore è stata ricoverata d’urgenza, il più piccolo di 4 anni è illeso. Napoli Today parla di una segnalazione alla Polizia per una lite in famiglia, anche su questo si stanno concentrando le indagini.

