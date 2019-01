Bimba di 9 anni cade dagli sci e batte la testa: è grave/ Limone Piemonte, trauma cranico: portava il casco

Ennesimo incidente sulle piste da sci: oggi, una bambina di 9 anni è caduta dagli sci battendo rovinosamente la testa e rimanendo gravemente ferita sulla pista del Pancani a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. L’incidente, come riporta Repubblica.it, è avvenuto questa mattina per cause ancora tutte da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava prendendo parte ad una lezione di sci quando, intorno alle 11.30, sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente. Sebbene indossasse il casco protettivo di sicurezza, avrebbe comunque riportato un grave trauma cranico. Dopo la caduta gli agenti della polizia hanno prontamente inviato sul posto i soccorsi che hanno richiesto il necessario intervento dell’elicottero del 118. Quindi la bimba è stata trasferita all’ospedale Regina Margherita di Torino e subito sottoposta alle prime cure del caso.

BIMBA DI 9 ANNI CADE DAGLI SCI E BATTE LA TESTA SULLE PISTE DI LIMONE PIEMONTE

La bimba di 9 anni vittima oggi di un incidente sulla pista da sci a Limone Piemonte è residente a Genova e stava trascorrendo una tranquilla domenica in provincia di Cuneo, approfittando dell’abbondante neve. Dopo la caduta dagli sci avrebbe battuto violentemente la testa nonostante il casco di protezione e subito dopo l’intervento dei soccorritori le sue condizioni sono apparse molto gravi. Trasportata in ospedale in codice rosso, tuttavia, come spiega TeleNord, la piccola non sarebbe in pericolo di vita. SuBimba di 9 anni cade dagli sci e batte la testalla dinamica al momento ancora non chiara, sono al lavoro gli agenti del soccorso alpino della Polizia che si occupano del comprensorio sciistico. Dall’inizio dell’anno sono stati numerosi gli incidenti avvenuti sulle piste da sci e con protagonisti ragazzi. Solo ad inizio mese, un’altra bimba della stessa età, Camilla Compagnucci, aveva tragicamente perso la vita sulle piste della Via Lattea, a Sauze d’Oulx.

© RIPRODUZIONE RISERVATA