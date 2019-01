Omicidio Stefania Crotti, legata prima di essere bruciata viva?/ Gli indizi sull’agguato di Chiara Alessandri

Stefania Crotti potrebbe non essere morta nel garage di Chiara Alessandri, ma nelle campagne di Erbusco, dove è stato trovato il suo corpo carbonizzato. Per uno degli inquirenti ci sono «altissime probabilità», spiega Il Giorno. Durante l’autopsia, effettuata alla Medicina legale di Brescia, sarebbe emerso un particolare che farebbe ipotizzare che Stefania sia sopravvissuta ai quattro colpi di martello in testa e abbia trovato la morte tra le fiamme. Il primo indizio, che si può notare già sul tavolo autoptico, è la presenza di fuliggine nelle vie respiratorie profonde. La conferma definitiva però può arrivare solo con il riscontro della presenza di carbossiemoglobina e dagli esami istologici. Il primo test può essere eseguito in 24 ore, per gli altri invece servono alcune settimane. Ma i primi risultati potrebbero arrivare già domani. Gli inquirenti comunque hanno le idee chiare su cosa sia successo. Venerdì mattina i carabinieri della “scientifica” del reparto di Bergamo hanno controllato la lavanderia attigua al box dove si è consumata l’aggressione. Sullo stipite della porta erano state trovate tracce di sangue, ma vengono giudicate da contatto. Invece l’arrestata parla di una colluttazione e di una caduta di Stefania Crotti.

OMICIDIO CROTTI, GLI INDIZI SULL’AGGUATO DI CHIARA ALESSANDRI

Tornati in serata, poco dopo le 20, i carabinieri guidati dal comandante provinciale Paolo Storoni sono saliti nell’abitazione ed effettuato controlli con il luminol per quattro ore. Non è emerso alcun elemento che potesse suggerire spostamenti di Chiara Alessandri dal garage ai locali superiori, ma sono stati sequestrati abiti della donna e oggetti. Sono stati effettuati altri controlli sulla tanica di benzina da 10 litri trovata sull’auto dei suoceri che la Alessandri aveva in uso. Ha dichiarato di averla acquistata dopo essere rimasta a secco a Trescore Balneario, ma nessun benzinaio della zona lo ricorda. Questo è un elemento che per gli inquirenti, spiega Il Giorno, rappresenta la prova che è stata lei a incendiare il corpo di Stefania Crotti. Il Ris di Parma invece dovrà appurare se nel rogo è andata in fiamme anche la borsa della vittima. In settimana comunque cominceranno analisi su computer, chiavette e cellulari sequestrati. Domani sarà giornata di lutto cittadino a Gorlago: oggi è stata allestita la camera ardente nella chiesa di San Rocco, domani alle 14.30 si terranno i funerali per l’ultimo saluto a Stefania Crotti.

STEFANIA CROTTI, LEGATA PRIMA DI ESSERE BRUCIATA VIVA?

Ma in base agli elementi raccolti, è probabile che Stefania Crotti sia stata legata, probabilmente mani e piedi, prima di essere bruciata viva. La posizione in cui è stato trovato il corpo carbonizzato è compatibile con questa ipotesi, di cui parla Tgcom24. Il cadavere era a terra su un fianco, quasi rannicchiato. Gli esperti ora cercano tracce di fascette di plastica da elettricista o porzioni di corda non bruciate dal fuoco. Il medico legale che ha effettuato la prima ispezione cadaverica ha spiegato, come riferisce da Tgcom24, che nei casi di corpi bruciati è normale trovare il cadavere appoggiato su un fianco, ma non è remota l’eventualità che Stefania Crotti sia stata scaricata e lasciata a terra in posizione quasi fetale per eventuali legacci. Questo però vorrebbe dire che chi l’ha uccisa sapeva che era ancora viva quando è stata abbandonata a Erbusco: altrimenti perché legare polsi e caviglie di un morto?



