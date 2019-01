Anpi Rovigo “foibe non esistono, inventate dai fascisti”/ Bufera su post dei partigiani: Salvini “fate schifo”

È bufera a Rovigo e non solo per il post choc sulle foibe apparso negli ultimi giorni sul profilo Facebook ufficiale (ovviamente rimosso non appena scoppiato lo scandalo) dell’Anpi Rovigo: «Sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Bassovizza». Questa risposta – data dal profilo ufficiale dell’Associazione Partigiani di Rovigo durante una lunga discussione sulle foibe nei giorni della Memoria per le vittime della Shoah – sta facendo discutere mezza Italia con un coro bipartistan che dalla Lega arriva fino al Pd: le accuse di negazionismo ai partigiani è stata la diretta conseguenze di quel post ignobile contro le migliaia di italiani e istriani trucidati e fatti “sparire” dall’atroce persecuzione del dittatore iugoslavo Josip Broz Tito. La prima presa di distanza arriva dalla presidente provinciale dell’Anpi, Antonella Toffanello, che contattata dall’Ansa spiega «Io il post l’ho visto, ieri, non so se c’è ancora e non sappiamo chi l’abbia scritto, ma ne prendiamo le distanze. Non rappresenta il nostro pensiero».

LA REAZIONI AL POST CHOC DELL’ANPI ROVIGO

Durissima è invece la condanna del Consigliere Regionale del Gruppo Zaia Presidente, Luciano Sandonà «È sconcertante e allarmante vedere come un’associazione che si vanta di tramandare la storia e la memoria neghi pubblicamente, attraverso i social, una tragedia immane come quella delle foibe in nome di un’ideologia seguita ormai da pochi nostalgici bolscevichi». Per il consigliere leghista, l’Anpi in questo modo ha «calpestato in modo vergognoso la memoria delle vittime innocenti barbaramente trucidate negli inghiottitoi carsici e di tutti quei cittadini di origine italiana del Venezia Giulia, Istria e Dalmazia costretti a lasciare le loro case per evitare l’atroce persecuzione delle truppe del maresciallo Josip Broz Tito». È un accusa bipartisan però che coinvolge anche il Pd, con Lele Fiano scatenato su Facebook «Trovo molto grave che l’Anpi di Rovigo cancelli la vicenda delle Foibe, i crimini contro l’umanità vanno ricordati tutti, e quello fu esattamente questo». Nei giorni della Memoria contro l’Olocausto è fondamentale capire – come insegnava Hannah Arendt – che il seme del male e dell’ideologia è se possibile “trasversale” dalla collocazione estremista politica: il problema è l’annientamento della persona e della sua dignità, che sia nazismo, bolscevismo, comunismo, fascismo, o quant’altro. In serata arriva, infine, anche l’attacco di Matteo Salvini che dai suoi canali social rilancia «Associazione partigiani di Rovigo nega esistenza foibe, defindendole “fandonie”. Fate schifo. La sinistra che tanto ama i clandestini non si fa problemi a calpestare la memoria dei nostri connazionali massacrati per la sola colpa di essere italiani».

