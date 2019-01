Pisa, violenza sessuale su atlete minorenni: allenatore indagato/ Due denunce, lui si difende: “Suggestioni”

Un allenatore è indagato per violenza sessuale su atlete adolescenti. Approfittando dei loro dolori per alcune contratture, l’uomo durante i massaggi si sarebbe spinto in veri e propri palpeggiamenti. Sono sette i casi “sospetti” ricostruiti dagli agenti della Squadra Mobile, due invece le denunce. Hanno ascoltato le atlete, tra i 15 e i 16 anni, di una squadra femminile della provincia di Pisa. Così sotto inchiesta per violenza sessuale è finito il loro insegnante, allenatore e massaggiatore sportivo. In questi episodi avrebbe allungato le mani sulle ragazzine, proprio approfittando del suo ruolo e delle sue competenze massoterapiche. La vicenda è stata ricostruita da La Nazione, secondo cui a denunciarlo è in particolare una delle giovani atlete. Durante una seduta di massaggi proposta alla ragazza, l’uomo si sarebbe spinto oltre. A questa violenza la ragazzina si sarebbe ribellata, resasi conto dell’indugiare insistente di quelle mani lascive.

VIOLENZA SESSUALE SU ATLETE MINORENNI: ALLENATORE INDAGATO

«Ora ti fermi», gli avrebbe urlato la ragazza. Così ha interrotto la seduta e il massaggio hard non richiesto. La giovane ha raccontato, come riportato da La Nazione, di essersi rivestita e di aver confidato tutto alle sue amiche. Queste le hanno consigliato di riferire quanto accaduto ai genitori, i quali hanno deciso di sporgere denuncia dopo aver consultato anche altri genitori. Un’amica e compagna di squadra avrebbe confermato di aver subito anche lei lo stesso trattamento, e quindi ha formalizzato il suo racconto in una denuncia di violenza sessuale. Sono cinque in tutto le dichiarazioni verbalizzate in un incidente probatorio in tribunale di fronte al giudice per le indagini preliminari Giulio Cesare Cipolletta. Del caso si sta occupando il sostituto procuratore Flavia Alemi. Dalle denunce sono scattate le indagini e il provvedimento disciplinare a carico dell’allenatore, sospeso dal lavoro. L’uomo si difende sostenendo di essere estraneo alle accuse e che i massaggi, mai imposti alle ragazzine, non hanno mai sconfinato in altro. Parla dunque di suggestioni delle ragazzine, ma le indagini proseguono: altre due atlete dovrebbero essere sentite nei prossimi giorni.

