CINGHIALI IN AUTOSTRADA, INCIDENTE MORTALE SULL’A1/ Ultime notizie, gravissima una ragazza di 27 anni

Gravissimo incidente avvenuto sull’autostrada A1 a causa di alcuni cinghiali: una persona è morta e 10 sono invece ferite, fra cui una in maniera molto grave. Stando a quanto riportato pochi minuti fa dall’edizione online di TgCom24, la dinamica del maxi tamponamento fra veicoli, avvenuta fra Lodi e Casalpousterlengo in direzione Bologna, dovrebbe essere stata la seguente: un primo veicolo ha investito due cinghiali, per poi fermarsi. Successivamente è giunta un’altra automobile che ha travolto le carcasse di animali appena investiti, scontrandosi poi con l’auto davanti a se. A quel punto il conducente della seconda automobile è sceso, ed è stato a sua volta travolto da una terza automobile che si è scontrato con le altre due: il ragazzo che guidava l’ultimo mezzo dei tre, un 28enne di origini polacche, è morto sul colpo mentre la sua fidanzata di anni 27 è gravissima, e si trova attualmente presso l’ospedale di Lodi. L’uomo sceso a piedi per chiedere aiuto, travolto, è ricoverato invece in codice rosso a Parma, mentre le altre persone ferite non sono in pericolo di vita. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INCIDENTE CAUSATO DA CINGHIALI: UN MORTO

Un insolita attraversata di cinghiali (almeno per quanto riguarda la Lombardia) in autostrada ha causato un incidente a catena dal bilancio purtroppo tragico: un morto, un giovane 28enne di origini polacche, e ben 10 feriti di cui 5 minorenni sono l’esito di quanto avvenuto questa mattina all’alba in A1 tra Lodi e Casalpusterlengo. Il gravissimo incidente ha visto un maxitamponamento avvenire propri per la presenza di almeno 3 cinghiali che di colpo hanno attraversato la careggiata. La vittima – racconta Repubblica Milano – è un 28enne polacco, mentre tra i feriti si contano ben tre bambini (due di 8 anni e uno di 11) e due adolescenti di 15 e 13 anni. Gravissime sarebbero le condizioni di un uomo e una donna presenti nelle auto ridotte a lamiere nel maxitamponamento a catena subito dopo l’attraversata delle bestie selvatiche.

LUNGHE CODE ALLE PORTE DI MILANO

Immediati i soccorsi sul posto di ambulanze, elicottero e auto dei vigili del fuoco: complesso trasportare i feriti fuori da alcune auto letteralmente accartocciate l’una sopra l’altra. L’incidente in A1 con la presenza dei cinghiali – ancora dispersi nelle campagne alle porte di Milano, non è una novità in merito alle condizioni di altri incidenti stradali simili, avvenuti però sempre in città o nelle statali soprattuto del centro Italia: le lunghissime operazioni di sgombero della carreggiata, oltre ai rilievi del caso per capire come sia avvenuto un disastro stradale del genere, hanno causato la chiusura del tratto e hanno visto formarsi lunghe code in direzione Bologna. I sanitari hanno portato tutti i feriti negli ospedali di Piacenza e Lodi, mentre la vittima è stata confermata dai primi arrivi sul posto: è di fatto morto sul colpo per le troppo gravi ferite e per l’impatto violentissimo contro le altre automobili.



