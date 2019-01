Si squarcia ala dell’aereo Ryanair, paura sul Francoforte-Bari/ Video, atterraggio di emergenza: nessun ferito

Paura a bordo dell’aereo Ryanair FR 5216 partito da Francoforte e diretto a Bari. In volo si squarcia l’ala, quindi scatta l’atterraggio di emergenza. Paura per i passeggeri ieri, martedì 29 gennaio. Il decollo è avvenuto poco prima delle 19, con atterraggio previsto alle 21 nel capoluogo pugliese. Quaranta minuti dopo la partenza l’aereo è tornato indietro per un atterraggio di emergenza. Lo ha raccontato a La Repubblica una passeggera, Monica Irimia, che stava tornando a Bari con suo marito. «Ci siamo subito accorti che qualcosa non andava, perché l’aereo non prendeva quota e rimaneva sempre basso». La donna ha raccontato la sua preoccupazione, e quella degli altri passeggeri, per le luci delle città troppo vicine. La paura maggiore però l’hanno provata coloro che erano seduti vicino all’ala, che avrebbero intuito il motivo del guasto. «Ci hanno avvertiti che stavamo rientrando e che l’atterraggio sarebbe stato violento».

SI SQUARCIA ALA DELL’AEREO RYANAIR, PAURA SUL FRANCOFORTE-BARI

«Il pilota ha chiamato la hostess che è diventata pallida e ha comunicato che c’era un problema al motore ed era necessario fare un atterraggio di emergenza. Un passeggero, accortosi dello squarcio lo aveva detto ad un’altra hostess che ci ha invitato a stare calmi». Il pilota si è rivelato molto bravo nell’atterraggio di emergenza. Lo ha confermato la testimone a La Repubblica: «Ha evitato l’impatto turbolento». Quando l’aereo Ryanair FR 5216 è tornato a Francoforte, c’erano i vigili del fuoco e l’ambulanza in aeroporto per verificare le condizioni del velivolo e dei passeggeri. Intanto era stata inviata una comunicazione di ritardo all’aeroporto di Bari per «sostituzione macchina a causa di un guasto». Rimasti in attesa sull’aereo fermo in pista almeno venti minuti, sono poi scesi e hanno aspettato un altro aereo per arrivare a Bari. Il nuovo volo è atterrato nel capoluogo pugliese dopo la mezzanotte, ma son stati attimi di grande paura. Per fortuna tutti i passeggeri stanno bene.





