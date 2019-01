Sfrattano pensionato vedovo, lui si impicca: morto/ Giussano, 72enne si è suicidato per la disperazione

Dramma nel Brianzolo: suicidio a Giussano, un 72enne si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione. Come riporta Il Giorno, il pensionato vedovo è deceduto questa mattina: il suo corpo era stato rinvenuto dal fabbro che era andato a cercarlo, trovandolo appeso a un laccio legato alla serranda. L’uomo era arrivato all’ospedale di Niguarda in condizioni critiche nonostante la rianimazione operata dal fabbro in attesa dei sanitari del 118: per lui non c’è stato nulla da fare, questa mattina i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Giussano in lutto per la morte dell’anziano, con l’estremo gesto dovuto alla consegna della procedura di sfratto.

SUICIDIO GIUSSANO: 72ENNE SI IMPICCA PER DISPERAZIONE

Il Giorno evidenzia che l’uomo, vedovo e padre di tre figli, aveva un debito di circa 20 mila euro nei confronti del locatore e ieri, per la terza volta, si è recato presso la sua abitazione l’ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo. Accompagnato dal fabbro e da un avvocato, ha consegnato la procedura di sgombero: con la scusa di dover spostare la macchina, il settantaduenne è sceso nel garage e ha deciso di farla finita. In quel momento il fabbro stava cambiando la serratura dell’appartamento e, insospettito dal mancato ritorno del pensionato, è sceso nel garage per controllare: il resto ve lo abbiamo purtroppo raccontato, l’ennesimo suicidio legato alla disperazione per lo sfratto, un dramma che ha travolto a tal punto da spingerlo al suicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA