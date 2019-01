Cesena, bimbo di 3 anni muore investito/ Era sceso da solo dalla macchina su una strada provinciale

Un bambino di tre anni è morto a causa di un incidente stradale, investito da un’automobile nel tardo pomeriggio di venerdì 4 gennaio a Cesena. Il piccolo si trovava a bordo di un’altra automobile guidata dal padre, un 40enne di senegalese, che stava procedendo presso la strada provinciale tra Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il padre del piccolo ha accostato la macchina, non si sa ancora per qualche motivo. Il bambino si trovava sul suo seggiolino posizionato sul sedile posteriore della macchina, e senza che il padre potesse accorgersene, è sceso improvvisamente dalla vettura, attraversando la strada mentre le altre macchine arrivavano sfrecciando a tutta velocità.

DINAMICA DA RICOSTRUIRE

E’ iniziata una sequenza di secondi drammatici, con una prima auto che è riuscita a evitare il bambino in corsa, ma una seconda è sopraggiunta senza riuscire ad evitare di investirlo. Nonostante l’immediato soccorso del padre e il trasporto, avvenuto il più velocemente possibile presso l’ospedale Bufalini di Cesena, per il piccolo non c’è stato nulla da fare e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso per le gravi ferite riportate nell’investimento. Completamento sotto shock il padre, i carabinieri stanno ora indagando per capire l’esatta dinamica dei fatti, il perché l’uomo abbia accostato la macchina e soprattutto come abbia fatto il bambino a scendere nonostante fosse teoricamente assicurato al seggiolino, probabilmente non in maniera tale da evitare che si liberasse da solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA