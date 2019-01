LO SPOSO NON SI TROVA: E’ RIMASTO CARBONIZZATO IN AUTO/ Giallo a Trapani, mai arrivato al suo matrimonio

Un vero e proprio giallo ha preso le mosse dopo il macabro ritrovamento di un cadavere in quel di Salemi, in provincia di Trapani, dove il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato nella zona di campagna di Piano dei Rizzi all’interno di un’automobile, una Mercedes Classe C. Manca ancora l’ufficialità ma i carabinieri coordinati dalla Procura di Marsala che stanno effettuando le indagini si dicono abbastanza sicuri che il cadavere sia quello di Francesco Ciaravolo, un uomo della zona che il 29 dicembre non si è presentato all’altare della chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano (Trapani), dove avrebbero dovuto celebrarsi le sue nozze. Nessun pentimento dell’ultimo minuto, a quanto pare, il mancato sposo potrebbe essere stato ucciso e poi bruciato all’interno della vettura, ritrovata sul ciglio della strada. Secondo gli inquirenti, l’incendio potrebbe essersi sprigionato tra la scorsa notte e l’alba di oggi, sabato 5 gennaio.

UOMO TROVATO CARBONIZZATO IN AUTO IL GIORNO DELLE NOZZE

I parenti di Francesco Ciaravolo, già il 29 dicembre scorso, quando l’uomo non si era presentato all’altare, non avevano saputo fornire dei dettagli sulla sua improvvisa sparizione. Dell’uomo che si crede essere lo stesso ritrovato carbonizzato all’interno dell’auto rinvenuta in provincia di Trapani si sa per il momento che aveva 48 anni, che viveva con la mamma ed era disoccupato. Come riportato da Fanpage, per avere la certezza che i resti ritrovati nelle campagne di Piano dei Rizzi appartengano con certezza a Ciaravolo bisognerà aspettare: i rilievi effettuati dal nucleo investigativo e dalla squadra scientifica del comando provinciale dei carabinieri necessitano infatti dei loro tempi. Sarà infatti l’esame del Dna a stabilire con certezza l’identità della vittima di Salemi, che intanto si riscopre sede di un giallo: chi è l’uomo bruciato nell’auto? E se si tratta di Francesco Ciaravolo, perché non è mai arrivato al suo matrimonio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA