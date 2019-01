Paolo Paoloni è morto / Addio al Megadirettore galattico di Fantozzi

All’età di 89 anni l’attore Paolo Paoloni è morto lasciando un ricordo indelebile per aver interpretato il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam cioè il Megadirettore Galattico di Fantozzi. Ha interpretato in particolar modo commedie, ma ha anche partecipato a film dell’orrore come Cannibal Holocaust, La casa nel tempo e Fairytale. Inoltre ha fatto parte del cast della serie Nebbia in Val Padana, del 2000, in cui interpretava il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. L’ultima apparizione è stata lo scorso anno in “Benedetta follia” di Carlo Verdone. Scoperto da Luciano Salce, Paolo Paoloni è nato in Svizzera a Bodio il 24 luglio 1929. Sul grande schermo fa il suo debutto nel 1968 in “La pecora nera”.

DA FANTOZZI ALLA PASSIONE PER IL TEATRO

Lo stesso Salce ha diretto Paolo Paoloni in “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue”, “Fantozzi”, “Il secondo tragico Fantozzi”, “Dove vai in vacanza?”, “Rag. Arturo De Fanti, bancario precario”. La sua fortuna è stata proprio nella saga dei film di Paolo Villaggio con “Fantozzi in Paradiso”, “Fantozzi – Il ritorno” e “Fantozzi 2000 – La clonazione”. La sua grande passione è stata anche il teatro, dove, oltre che interprete fino in tarda età, è anche un apprezzato regista. Gli appassionati della serie “Don Matteo” hanno potuto apprezzare la sua presenza in alcuni episodi. Ricordiamo che Paolo Paaloni appare per la prima volta al termine del primo Fantozzi, dopo che per tutta la durata del film era stato presentato come una figura leggendaria di cui in molti dubitavano dell’esistenza.

