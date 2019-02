Nasce il sindacato dei carabinieri/ Capitano Ultimo sarà il presidente “Un grandissimo onore e un privilegio”

Da domani diverrà operativo il nuovo Sim (Sindacato Italiano Militare) Carabinieri, unico sindacato militare in Italia. A Roma, come riferito poco fa dai colleghi dell’agenzia Ansa, si terrà l’assemblea costitutiva, e a capo del sindacato a tutela dei militare dell’arma vi sarà un elemento di grande spicco della storia recente italiana: «Domani a Roma si terrà l’assemblea costitutiva del Sim Carabinieri, il primo e finora unico sindacato militare. Come presidente del neonato sindacato – le parole di Antonello Serpi, segretario generale – verrà proposto il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina». Immediata ed orgogliosa la replica dello stesso colonnello dei carabinieri: «Se l’assemblea del nuovo sindacato Sim Carabinieri dovesse scegliere me come presidente – dice ai microfoni dell’agenzia Ansa, Ultimo – sarebbe un grandissimo onore e privilegio. Poter combattere, da carabiniere, per i diritti e la dignità dei carabinieri – ha aggiunto – è la più bella battaglia che avrei mai sognato di portare avanti. Una battaglia di civiltà che affronteremo tutti insieme, con grande responsabilità».

NASCE IL SINDACATO DEI CARABINIERI

Ultimo potrebbe quindi trovarsi nel giro di qualche anno dal vivere la cattura di Totò Riina, a divenire sindacalista in difesa dei suoi colleghi di lavoro: una nuova avventura senza dubbio non meno prestigiosa rispetto a quanto fatto vino ad oggi in carriera. Il Sim Carabinieri diverrà così da domani la prima organizzazione autorizzata e riconosciuta a tutela dei militari dell’arma, dopo che la corte costituzionale aveva sancito che anche gli stessi carabinieri, possono costituire delle associazioni sindacali. L’assemblea costituente si terrà in un noto albergo romano, e saranno presenti 250 uomini del corpo dei carabinieri provenienti da ogni parte d’Italia per il varo dell’atto costitutivo e nel contempo la proclamazione dei vertici del sindacato, dove appunto a capo vi sarà il colonnello Ultimo, al momento in servizio presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma.

