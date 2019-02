Terremoto oggi a Firenze, M 3.3/ Ingv ultime scosse, sisma a 8 km da San Godenzo

Terremoto Firenze, M 3.3: torna a tremare la terra in Toscana dopo il sisma di magnitudo 2.9 registrato domenica 27 gennaio 2019. Come riporta l’Ingv, la scossa ha avuto luogo alle 23.18, epicentro a otto chilometri da San Gaudenzo a una profondità di 6 chilometri. Per il momento non sono stati registrati danni a cose o persone, con qualche messaggio condiviso sui social per segnalare l’evento. Oltre a San Godenzo, altre province fiorentine, ma non solo, sono state toccate dal terremoto: Marradi, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio, Palazzuolo sul Senio, Dicomano, Vicchio, Rocca San Casciano e, infine, Londa. Epicentro distante 41 chilometri da Firenze.

TERREMOTO FIRENZE, M 3.3: LE ULTIME NOTIZIE

La città più prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Faenza, infatti il terremoto è stato avvertito anche in Emilia Romagna: l’epicentro sarebbe stato localizzato sull’Appennino soprastante il paese di San Godenzo all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, come evidenziato dai colleghi di Ok Mugello. Sui social network sono giunti i primi messaggi da parte dei residenti nelle zone interessate dal sisma: «#terremoto ci si muove un po’ in zona fiorentina», «#terremoto leggero sentito da circa 10 minuti a Modigliana (FC) #modigliana», «#terremoto leggero sentito da circa 10 minuti a Modigliana (FC) #modigliana». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sul sisma, ricordiamo che per il momento non sono stati registrati feriti o danni materiali.

