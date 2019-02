Ciclista investito da un’auto: donna ubriaca alla guida/ Milano, 23enne in coma: sorpasso azzardato

Terribile incidente stradale quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 33 del Sempione a Pero, in provincia di Milano. Un’auto con alla guida una giovane donna ubriaca ha investito un ciclista 23enne in sella alla sua bicicletta. L’impatto è stato molto violento. Secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Giorno nell’edizione online, la vittima sarebbe stata trasportata in coma, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Tra il ciclista e la vettura ci sarebbe stato uno scontro molto intenso, anche alla luce delle foto relative alle condizioni dell’auto coinvolta e della bicicletta sulla quale si trovava il 23enne. La donna alla guida si trovava in auto insieme ad altri quattro passeggeri. La vittima, invece, ricoverata in gravissime condizioni, come riporta Repubblica.it è attualmente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per via delle numerose fratture riportate.

CICLISTA INVESTITO DA UN’AUTO: È GRAVISSIMO

Secondo la prima ricostruzione, erano circa le 3 di notte quando un’auto con alla guida una ragazza e quattro suoi amici, avrebbe compiuto un sorpasso azzardato costato caro ad un giovane ciclista 23enne in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo sarebbe stato travolto in pieno e l’auto pare viaggiasse a velocità elevata. Dopo l’impatto, il ragazzo sarebbe rimasto a terra in stato di incoscienza. Una volta sottoposta al test per rilevare il tasso alcolemico, la donna alla guida della vettura coinvolta è stata trovata positiva. Oltre alla polizia stradale che si è occupata di tutti i rilievi del caso, sul posto si è precipitata anche un’ambulanza del 118 ed una automedica. Il 23enne è stato considerato subito molto grave e per questo trasportato d’urgenza al Niguarda dove è giunto in stato di coma poco dopo le 4.00 del mattino. Ancora in corso le indagini per fare totale luce sulla dinamica.

