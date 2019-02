Novara, parroco innamorato lascia chiesa per una donna/ Ultime notizie, vescovo “sua scelta crea sofferenza”

Don Federico Sorrenti, parroco di Cerano, in provincia di Novara, ha deciso di lasciare la chiesa per amore di una donna. Quanto accaduto nel piccolo paese a poche decine di chilometri da Biella ha spiazzato i fedeli del posto anche se una simile decisione non è affatto rara in ambito ecclesiastico. Nonostante questo, come riporta La Stampa, la notizia ha destato certamente scalpore poichè, d’altro canto, non sempre si incontrano preti innamorati che decidono in maniera per nulla semplice ma definitiva di abbandonare la tonaca per seguire il proprio cuore. E’ stato il vescovo di Novara, Franco Giulio, a comunicarlo ufficialmente ai propri fedeli nel corso della messa concelebrata dal vicario generale della Diocesi, don Fausto Cossalter. Un discorso lineare e chiaro che ha sintetizzato pienamente la scelta del sacerdote: “Il parroco don Federico Sorrenti ha deciso di non continuare il suo esercizio sacerdotale”, ha comunicato il vescovo. Proprio con lui don Federico si era confidato e confrontato nelle ultime settimane rivelando di “essersi innamorato, nel corso dell’ultimo anno, di una donna”.

PARROCO INNAMORATO LASCIA CHIESA: IL COMMENTO DEL VESCOVO

Non è stato semplice per il prete innamorato arrivare alla consapevolezza di dover compiere necessariamente una scelta. E così, come spiegato dal vescovo di Novara, con non poca sofferenza don Federico ha deciso “di voler costruire una famiglia e imboccare un nuovo percorso di vita”. Certamente l’arcivescovo ha voluto sottolineare il suo inevitabile rammarico e dolore per la scelta del parroco “anche per il bene che ha fatto nel suo intero percorso sacerdotale; una scelta dirompente e di impatto, che crea sofferenza nella nostra Chiesa e a tutti voi”. Al tempo stesso però, si tratta di una decisione che lo stesso vescovo e i fedeli devono impegnarsi ad accettare “riconoscendone la correttezza”. Al posto del prete innamorato arriverà nella comunità di Cerano un nuovo sacerdote, don Alessandro Maffiolini, in qualità di amministratore parrocchiale, mentre don Paulo Floriani si occuperà del servizio liturgico quotidiano in attesa del nuovo parroco che dovrebbe ufficialmente essere nominato nei prossimi mesi.

