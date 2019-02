Panettiere offre lavoro da 1.400 euro al mese/ “Nessuno vuole lavorare di notte”

Curioso quanto accaduto ad un panettiere di Padova, che ha offerto un lavoro da 1.400 euro al mese, non ricevendo alcuna risposta. Il titolare di una rivenditoria di pane nella provincia padovana, cercava in particolare un apprendista che potesse affiancarlo nel suo faticoso lavoro notturno, ma dopo una serie di numerosi colloqui non è ancora riuscito a trovare il candidato ideale. Il panetterie si trova a Reschigliano di Campodarsego, e sulla vetrina del locale, fra tante belle pagnotte, compare ormai da mesi il cartello “cercasi apprendista”. I due titolari del negozio si sono messi alla ricerca di un aiutante che possa svolgere le proprie mansioni a tempo pieno, ma nonostante i curriculum e i colloqui, il posto è ancora vacante. Eppure, quanto offerto dai due imprenditori non è proprio da buttare via: contratto full time per otto ore di lavoro, e un compenso che come detto sopra equivale a 1.400 euro netti al mese.

PANETTIERE OFFRE LAVORO DA 1.400 EURO AL MESE

A spaventare i possibili candidati è probabilmente l’orario di lavoro, visto che si sa, il panettiere prepara il pane dalla notte, e di conseguenza, addio uscite nei locali o comode dormite nel letto di casa. «Condizione necessaria per svolgere la professione – fa sapere Stefano Brigato, uno dei due titolari – è il lavoro notturno che viene retribuito con una maggiorazione del 50%. Si inizia alle 2 di notte e si stacca alle 9 del mattino, ma rispetto a un tempo l’attività è meno faticosa. Le impastatrici automatiche, la lievitazione programmabile e i forni a gas computerizzati hanno alleggerito molto il peso della produzione». Qualcuno si è addirittura “azzardato” a fare una prova, ma nessuno si è messo a disposizione per le ore notturne, in particolare i giovani. Oggi la panetteria di Padova sarà presente negli studi de La Vita in Diretta per aggiornare la situazione riguardante il suo “casting”: chissà che tramite la televisione e la Rai non possa finalmente trovare l’apprendista ricercato da tempo.

