Ucciso nel sonno da moglie e figli/ Palermo, lei: “richieste sessuali e soprusi”

Pietro Ferrera è stato ucciso nel sonno con venti coltellate sferrate dalla moglie e dai suoi due figli. E’ morto così un 45enne di Palermo in uno degli episodi di violenza familiare tra i più cupi e ancora irrisolti avvenuti negli ultimi mesi. E’ accaduto lo scorso 15 dicembre, e del caso tornerà a parlarne oggi la trasmissione La Vita in Diretta nel tentativo di fare chiarezza sul caso. Perchè nonostante la confessione, gli investigatori hanno ancora molteplici dubbi su quanto realmente accaduto in quella abitazione a scapito del capofamiglia. E’ pur vero che la scena che i poliziotti si sono ritrovati di fronte una volta giunti sul posto non lascerebbe grandi dubbi. Una cosa è certa: si è trattato di un omicidio a più mani anche se inizialmente la moglie, Salvatrice Spataro di 45 anni, quando ha allertato i soccorsi in un primo momento si era addossate tutte le colpe: “Venite subito, ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c’è mio figlio, è tutto insanguinato”, aveva detto all’operatore del 118. Cosa è però accaduto esattamente in quei concitati momenti in cui l’uomo veniva ucciso proprio mentre dormiva resta ad oggi un mistero.

UCCISO NEL SONNO DA MOGLIE E FIGLI: LA VERSIONE DEI TRE

Perchè Pietro Ferrera fu ucciso quel giorno di dicembre dello scorso anno, mentre dormiva nella sua abitazione alla periferia di Palermo? Secondo quanto emerso dai vicini, in famiglia si litigava spesso. Ad uccidere l’uomo però, non sarebbe stata solo la moglie 45enne ma anche i figli di 21 e 20 anni, Vittorio e Mario, i quali al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine avevano ancora i coltelli in tasca. Proprio la moglie ed i due ragazzi agli inquirenti, come rammenta Il Messaggero, avevano raccontato le violenze del capofamiglia. Ferrara, nonostante la sua giovane età era un ex militare già in pensione con nessuna denuncia alle spalle. La polizia in un primo momento ha parlato di “follia omicida” ma le cose potrebbero essere andate diversamente. Pare infatti che la donna volesse denunciarlo a causa delle continue violenze e che proprio la notte in cui è poi stato ucciso, Pietro avesse voluto avere un rapporto sessuale con la moglie che, esasperata dalle continue richieste l’avrebbe poi colpito a coltellate dietro la schiena approfittando di un suo momento di distrazione. Dopo il primo colpo l’uomo avrebbe tentato di reagire ma a quel punto sarebbero intervenuti anche i figli che lo avrebbero finito a coltellate. I tre agli inquirenti hanno anche rivelato i continui soprusi che da anni andavano avanti in casa.

