Carmagnola, inseguimento e sparatoria dopo lite/ Ucciso un indiano, ferito l’amico

Paura alla periferia di Carmagnola, nel Torinese. Un uomo è morto, mentre un altro è rimasto ferito da alcuni capi di pistola al culmine di un inseguimento in auto. Tutto è accaduto all’ora di cena. È scoppiata una lite dopo la quale la vittima e il ferito sono saliti a bordo della loro auto per scappare. Inseguiti lungo la provinciale 129 che da Carmagnola porta a Casalgrasso, sono stati crivellati di colpi. La vittima ha 30 anni ed è di origine indiana come pure il ferito. Quando sono arrivati i soccorritori le condizioni del 30enne son apparse subito disperate. Mentre l’ambulanza lo trasportava al Cto di Torino, il suo cuore ha smesso di battere. Come riportato da La Repubblica, meno preoccupanti sono le condizioni dell’amico che è stato ferito ad una mano e quindi se la caverà. E sarà anche utile con la sua testimonianza per fare luce su quanto accaduto sabato in una serata trasformata in tragedia al culmine di una lite.

CARMAGNOLA, INSEGUIMENTO E SPARATORIA DOPO LITE

Anche le altre persone coinvolte in questo caso sarebbero orientali. Sono tutti operai che lavorano nelle aziende al confine tra il Torineese e il Cuneese. In una dozzina si erano ritrovati in una casa per trascorrere la cena del sabato. Non è ancora chiaro il motivo per il quale è scoppiata una lite. I carabinieri di Carmagnola, che stanno conducendo le indagini, non hanno ancora appurato il motivo. Secondo quanto riportato da La Stampa, pare che tra alcuni di loro ci fossero delle vecchie ruggini. Sembra infatti che chi abbia sparato avesse avuto da ridire con la persona rimasta ferita qualche anno fa. Quel che è chiaro, come riportato da La Repubblica, è che le parole sono presto degenerate. Mentre alcuni non avevano ancora capito cosa stesse accadendo, la vittima e il ferito salivano a bordo dell’auto per fuggire. Poi è scattato l’inseguimento e quindi la sparatoria. Chi ha sparato poi è fuggito, forse in direzione di Cuneo. I carabinieri comunque hanno istituito posti di blocco in tutta la provincia di Torino e anche nel Cuneese per rintracciare i responsabili.

