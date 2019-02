George Mendonsa è morto/ Addio al marinaio del noto bacio a Times Square

George Mendonsa è morto a 95 anni, era diventato noto per il famoso bacio a Times Square che aveva fatto il giro del mondo. A fotografarlo e farlo entrare nella storia era stato Alfred Eisenstaedt alle 17.51 del 14 agosto del 1945. Questi si scambiava un tenero bacio con Greta Zimmer Friedman in una Times Squadre affollata e in festa che annunciava la vittoria sul Giappone e di conseguenza la fine della Seconda Guerra Mondiale. La donna era morta tre anni fa, mentre il noto marinaio soffriva di un’insufficienza cardiaca grave come aveva raccontato a NBC News sua figlia Sharon Molleur. Questa ha anche specificato come l’uomo fosse davvero molto felice di quello che il bacio rappresentava e di quella foto che lo aveva reso noto e che gli ha regalato la vita eterna perché quella foto è ormai stampata nelle mente di tutti.

George Mendonsa è morto: “V-J Day in Times Squadre” nella storia

La foto di George Mendonsa, morto oggi, è entrata nella storia col titolo “V-J Day in Times Square”. Rappresenta di certo un pezzo di storia anche perché legato a un momento particolare dell’America, quello della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2012 Lawrence Verria, storico, fu in grado di riconoscere i protagonisti della foto emersa solo nel 1960. Il pescatore in pensione di Rhode Island non sapeva infatti di essere diventato un’icona fino a quel momento. George fu riconosciuto tramite un tatuaggio sul braccio destro, mentre Greta per la pettinatura e l’uniforme tipica del periodo. La figlia Sharon Molleur parlò a NBC News, specificando: “Era molto orgoglioso di quella foto e di quello che rappresentava. Sempre, per molti anni dopo, è stata una parte importante della sua vittoria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA