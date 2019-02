Genzano, bimba di 22 mesi fuori pericolo/ Sciolta la prognosi della piccola malmenata

Arriva una buona notizia per quanto riguarda la bimba di 22 mesi di Genzano, picchiata in maniera brutale dal compagno della madre. Come riferito dai principali quotidiani in questi minuti, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha sciolto la prognosi della piccola, che ricordiamo, si trova ricoverata presso il reparto di rianimazione del nosocomio capitolino dal mercoledì della scorsa settimana. La bimba era arrivata in gravissime condizioni nella notte fra il 13 e il 14 febbraio presso il pronto soccorso di Ariccia, portata dalla mamma Sara. I medici, accortisi immediatamente della gravità della situazione, viste le ecchimosi alla testa, nonché le ferite e i morsi sul viso, hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale romano, ben più attrezzato per casi di questo tipo. A commettere tale atroce reato, Federico Zeoli, il 25enne compagno della mamma della piccola Alice, in carcere a Rebibbia con l’accusa di tentato omicidio.

GENZANO, BIMBA DI 22 MESI FUORI PERICOLO

Ad ammettere il pestaggio era stata Sara, la ragazza di 23 anni madre della bimba, incalzata dalle domande degli inquirenti. Zaoli aveva pestato Alice semplicemente perché piangeva troppo e lo stava disturbando, e lui ha quindi iniziato a malmenarla, ferendola in maniera gravissima. La bimba è rimasta fino ad oggi in terapia intensiva, ed ora, sciolta la prognosi, è stata trasferita in un reparto di degenza ordinaria: «Le condizioni di salute sono stabili – fanno sapere dall’ospedale romano – proseguono le cure del caso e l’osservazione clinica dello stato generale e neurologico». Oltre alle cure stanno proseguendo anche le indagini, con gli inquirenti che non credono che Zeoli abbia avuto un raptus di follia, come sostenuto più volte dallo stesso, ma che il suo comportamento violento sia stato invece reiterato nel tempo, tenendo conto dei numerosi segni trovati sul corpo della piccola. A riguardo verrà a breve ascoltata in un ambiente protetto la sorellina più grande di Alice, proprio per capire se vi siano stati altri episodi di maltrattamento.

