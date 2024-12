NUMERI VINCENTI LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO E COME VERIFICARE LE VINCITE

Con Lotto e 10eLotto mettiamo la cornice al quadro di estrazioni di questo sabato sera, che abbiamo cominciato a dipingere con i numeri vincenti del Superenalotto. Ora però ci sono altre combinazioni su cui soffermarsi, e visto che parliamo di tanti numeri vincenti, ne approfittiamo per spiegarvi quanti modi avete di verificare lo scontrino della vostra giocata. In primis, avete a disposizione il sito ufficiale, in alternativa c’è l’app ufficiale My Lotteries, ma può tornarvi utile anche il bollettino ufficiale, che potete trovare anche in ricevitoria.

Qui il ricevitorie può aiutarvi ulteriormente con una rapida scansione del vostro scontrino per verificare se vi spetta un premio o meno. Tra queste è senza dubbio molto comoda la funzionalità online di verifica delle vincite: basta usare il qr-code o il numero seriale, da inserire nel campo dedicato, per scoprire l’esito della vostra giocata. Trovate questi dati sul retro della giocata, sotto il codice a barre. Ecco i numeri vincenti di oggi!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 200 del 14/12/2024

05 – 06 – 10 – 13 – 21 – 27 – 34 – 37 – 42 – 45 – 46 – 49 – 51 – 55 – 56 – 57 – 61 – 77 – 79 – 89

NUMERO ORO: 89

DOPPIO ORO: 89 – 61

EXTRA: 01 – 04 – 07 – 12 – 17 – 28 – 38 – 43 – 50 – 52 – 63 – 68 – 69 – 76 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 200 del 14/12/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari 89 61 43 52 01 Cagliari 56 55 17 38 15 Firenze 51 79 50 28 27 Genova 45 21 04 12 86 Milano 77 46 76 85 49 Napoli 42 05 21 55 11 Palermo 57 49 12 63 35 Roma 27 10 34 07 12 Torino 13 37 69 68 04 Venezia 34 06 76 79 45 Nazionale 81 19 61 39 42

LA SESTINA DEL SUPERENALOTTO, IL JACKPOT E LE INIZIATIVE SPECIALI

Sarà questa la serata giusta per assegnare il maxi Jackpot del Superenalotto? Lo stiamo per scoprire, perché i numeri vincenti sono appena usciti, quindi l’attesa per la sestina fortunata di oggi è finita. Ora si può passare al controllo delle vostre giocate, con le schedine che diventano protagonisti insieme alle combinazioni fortunate, nella speranza che possa esserci una bella associazione. Noi cogliamo l’occasione per ricordarvi che questo gioco lancerà un’iniziativa speciale, legata al Natale, nei prossimi concorsi.

Ci saranno mille premi garantiti da 10mila euro ciascuno nell’arco delle estrazioni della prossima settimana. Basta convalidare la giocata: si riceve un codice per partecipare a questa nuova occasione di vincita, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello della giocata principale. Ora però torniamo al presente, perché tra poco arriveranno i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto a farci compagnia.

Ultima estrazione Superenalotto n. 199 del 14/12/2024

Combinazione Vincente

70 – 50 – 34 – 83 – 52 – 59

Numero Jolly

13

SUPERSTAR

74

REGALI IN ARRIVO DA LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO OGGI?

Anche per Lotto, 10eLotto e Superenalotto si chiude un’altra settimana, quindi, estrazione dopo estrazione, ci avviciniamo al Natale, sempre con la speranza di riuscire a festeggiarlo serenamente, magari anche grazie a un bel regalo della Dea bendata. Oggi, sabato 14 dicembre 2024, potrebbe essere l’occasione giusta per mettere le mani sul Jackpot o su uno dei premi frutto delle combinazioni legate alle ruote, ma intanto, diamo uno sguardo alle statistiche aggiornate dopo il concorso di ieri.

Al primo posto della classifica dei ritardatari del Lotto resta il 31 su Genova, salito a quota 167 assenze. Un primato consolidato e che il 74 su Napoli non sembra in grado di poter conquistare al momento, visto che ha accumulato finora 118 ritardi. Al terzo posto troviamo 66 su Nazionale, che non si vede da 107 estrazioni. Non sono ancora centenari i due numeri che completano la top five: ci riferiamo all’11 su Bari e al 51 su Roma, rispettivamente a quota 95 e 93 ritardi.

LA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO E GLI ALTRI PREMI

Si è rivelata a suo modo particolare l’ultima estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto, ma intanto, per quanto riguarda il Jackpot, il mancato assalto al 6 gli ha permesso di salire a quota 45 milioni di euro per il concorso di oggi. Approfondiamo però le quote di ieri, perché non solo nessuno è stato in grado di centrare la sestina fortunata, ma non c’è stato neppure il 5. Il premio più alto, quindi, è stato quello ottenuto con il 4 stella: 70.563,00 euro, assegnati a due giocatori fortunati.

Un gran bel colpo che avrà fatto passare senza dubbio in secondo piano il mancato 6. Lo stesso si può dire per coloro che hanno realizzato il 3 stella, anche se l’importo della vincita è inferiore, ma i 3.737,00 euro vinti da 74 schedine fortunate faranno sicuramente comodo a coloro che otterranno tale premio. E poi ci sono i 705,63 euro vinti da coloro che sono riusciti a centrare il 4, parliamo di 250 fortunati.

LA SORPRESA DI BOVE E LA SMORFIA NAPOLETANA

L’appuntamento odierno con la Smorfia napoletana vede protagonista Edoardo Bove, perché dopo le dimissioni dall’ospedale Careggi di Firenze, ha fatto visita alla Fiorentina, presso il centro sportivo, riabbracciando i compagni di squadra e lo staff. Il centrocampista, dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter, è stato sottoposto a un intervento per l’installazione di un defibrillatore esterno, e ora il peggio sembra essere passato.

Visto che la tradizione partenopea ci consente di analizzare anche l’attualità con i numeri, partiamo allora dal 15, ‘o guaglione, che purtroppo dobbiamo abbinare al 90, paura, che è quella che hanno provato tutti per il suo malore, a partire dai suoi cari. Non può mancare 73, ospedale, dove i medici si sono presi cura del giovane centrocampista, ma possiamo anche includere 56, la caduta, in senso metaforico, ma anche 58, il regalo, quello che Bove ha fatto ai suoi compagni e ai tifosi viola con la sua visita.