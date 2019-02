Paolo Brera, morto il figlio di Gianni/ Stroncato da un infarto nella metro di Milano

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ infatti morto Paolo Brera, figlio dello storico giornalista e scrittore Gianni, a sua volta giornalista. Paolo aveva solo 69 anni ed è deceduto a seguito di un malore avuto mentre stava viaggiando sulla metropolitana di Milano. La tragedia, come riportata in queste ore dai principali quotidiani online, è avvenuta nella serata di ieri, attorno alle ore 20:00. Paolo Brera era in viaggio sulla metro milanese, precisamente sulla linea M2, quella che collega Cologno Monzese, estrema periferia meneghina, ad Abbiategrasso e Assago. All’altezza di Moscova, purtroppo, il giornalista ha avuto quello che sembrerebbe essere stato un infarto, che gli è stato poi fatale. I presenti hanno subito allertato i medici e i soccorsi, ma quando sono giunte sul luogo due autoambulanze e un’automodica, non si è potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne giornalista.

PAOLO BRERA, MORTO IL FIGLIO DI GIANNI

Paolo Brera era molto noto nel suo ambiente, e di recente aveva partecipato alla presentazione pubblica del suo libro, un romanzo giallo dal titolo “Il futuro degli altri”. Martedì prossimo, invece, avrebbe dovuto presenziare ad un convegno a Milano dedicato ai cento anni della nascita del padre, storico giornalista. Paolo aveva lavorato con numerose testate autorevoli, a cominciare dal quotidiano nazionale più venduto dopo La Gazzetta dello Sport, leggasi il Corriere della Sera, e arrivando fino al giornale genovese Secolo XIX. Negli ultimi anni aveva però deciso di dedicarsi quasi esclusivamente alla narrativa e alle traduzioni di opere dal russo nonché da altre lingue. Ha avuto anche una breve parentesi come professore universitario, o meglio, come assistente di storia economica, subito dopo aver preso la laurea alla prestigiosa Bocconi, ateneo meneghino. Paolo era il terzo figlio di Gianni Brera. Numerosi i commenti sui social, messaggi d’addio e di cordoglio per la scomparsa prematura.

