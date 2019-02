Pescatori dispersi a Salve/ Salento, continuano ricerche volontarie con barche a remi

Pescatori dispersi a Salve, continuano le ricerche di Fabrizio Piro e Cosimo Tricarico, i due uomini travolti da una mareggiata nei pressi di Salve mentre erano sull’Aurora, la loro imbarcazione. E di questa vicenda parleranno oggi nuovamente Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in Diretta con gli ultimi aggiornamenti: infatti, nonostante siano trascorsi oramai diversi giorni e le speranze di ritrovare ancora vivi il 53enne Piro e il 43enne Tricarico dopo che il figlio del primo (l’unico riuscitosi a salvare) aveva dato l’allarme, le ricerche continuano senza sosta anche se sono rese ancora più difficoltose dal fatto che non è ancora chiaro quale sia il punto in cui la loro imbarcazione sia affondata. Tuttavia, considerato oramai il tempo trascorso dalla tragedia, le speranze si affievoliscono e lo scemare delle operazioni da parte delle Capitanerie di porto sembrano purtroppo suggerire che nemmeno le autorità credano più a un miracolo.

PROSEGUONO LE RICERCHE VOLONTARIE

Negli ultimi giorni, nonostante le operazioni di ricerca dei due dispersi abbiano provato anche ad andare oltre il presunto sito in cui l’Aurora è affondata, non vi sono stati grandi sviluppi mentre proseguono anche le perlustrazioni volontarie da parte di alcuni pescatori con barche a remi in località Pescoluse e utilizzando gli “specchi” (ovvero quelli impiegati nella pesca con le lampare). Ma l’impegno di alcuni privati cittadini nel voler provare a salvare Tricarico e Piro, nel caso in cui siano ancora vivi, pare che l’appello di una intera comunità non sia stato raccolto: a dirlo è Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli che si auspica però, al di là dell’impegno encomiabile profuso dalle Capitanerie di Porto, dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza attraverso l’impiego dei sommozzatori, “l’appello saprà presto trovare la giusta attenzione in questi giorni difficili e angoscianti”.

