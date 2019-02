Torino, uomo ucciso a coltellate in pieno centro/ E’ caccia al killer

Nuovo omicidio a Torino: dopo il regolamento di conti fra indiani della scorsa settimana, questa mattina un uomo è stato ucciso a coltellate in pieno centro città. Come riportano i colleghi di Repubblica, il fatto si è verificato attorno alle ore 11.00: in base alle prime informazioni disponibili, la vittima è stata raggiunta da un fendente alla gola. Il ragazzo si è accasciato in strada al centro dell’incrocio tra via Napione e corso San Maurizio, a pochi passi da Piazza Vittorio: reduce da una corsa di pochi metri dopo aver risalito il lungo Po dei Murazzi, l’uomo è crollato al suolo e per lui non c’è stato niente da fare: i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

OMICIDIO TORINO: CACCIA AL KILLER

Cronaca Qui sottolinea che il giovane è stato visto sbucare dai Murazzi da un testimone, che era a passeggio con il cane: l’uomo ha riferito di averlo notato correre in strada e tentare di fermare una vettura prima di cadere in terra senza vita. Sul posto, oltre la polizia municipale e le ambulanze del 118, i carabinieri: la zona è stata delimitata, con il traffico bloccato per consentire i rilievi del caso. Per il momento non è nota l’identità della vittima, forze dell’ordine al lavoro per ricostruire quanto accaduto e cercare di identificare l’aggressore: aperta la caccia al killer, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sull’ennesimo omicidio nel capoluogo piemontese.

