Fidanzata con nigeriano critica Salvini via social/ 25enne di Pavia insultata

Una ragazza di 25 anni fidanzata con un nigeriano, è stata insultata via social dopo che la stessa aveva criticato il ministro dell’interno, Matteo Salvini. La vicenda è raccontata nel dettaglio dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, che svela appunto la storia di Martina Mondini, 25enne originaria di Stradella, in provincia di Pavia. Dopo aver ascoltato un intervento in televisione da Massimo Giletti (La7) del vice-presidente del consiglio, in merito alla questione dell’integrazione degli immigrati, la ragazza ha deciso di esprimere il proprio punto di vista, diverso da quello appunto del titolare del Viminale, e di postarlo su Facebook. Peccato però che a seguito di tale normale gesto la ragazza sia stata presa di mira con insulti beceri dal tono razzista, sessista, volgari e ben poco pertinenti nei confronti dell’argomento. Nessuno infatti ha cercato di dare una spiegazione, di controbattere con Martina creando un dialogo costruttivo, ma semplicemente insulti e frasi choc.

FIDANZATA CON NIGERIANO CRITICA SALVINI VIA SOCIAL: INSULTATA

Nel mirino dei famosi “leoni da tastiera”, la relazione fra la stessa Martina e il suo fidanzato Slim Joe, un ragazzo nigeriano di 32 anni, regolarmente in Italia, che ovviamente ha fatto scattare i leghisti più aficionados. A portare alla luce la notizia è stato il quotidiano La Provincia Pavese, che sottolinea come la 25enne abbia conosciuto il suo attuale fidanzato presso il centro di accoglienza di Padella, un ragazzo arrivato in Italia nel 2015 con un barcone da richiedente asilo, laureatosi in statistica, e assunto da una ditta della zona con un contratto a tempo indeterminato. «Non capisco il perché di tanto odio – le parole di Martina, che lavora nello stesso centro di accoglienza dove ha conosciuto il suo fidanzato – chi mi ha insultata dovrebbe conoscere il mio ragazzo, si renderebbe conto dell’assurdità del proprio pensiero». In merito al commento contro Salvini, invece, spiega: «Ero arrabbiata, ho scritto che Salvini prima di parlare di integrazione dovrebbe sciacquarsi la bocca. Non ho insultato nessuno, ho solo manifestato legittimamente il mio dissenso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA