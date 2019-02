Strage di Erba, video confessione di Olindo Romano/ Le Iene: “Errori e incongruenze”

Prosegue l’inchiesta de “Le Iene” sulla strage di Erba con un nuovo capitolo. Oggi infatti verrà mandato in onda un documento inedito per la tv: si tratta del filmato con l’intervista realizzata poco dopo la strage dal criminologo Massimo Picozzi, allora consulente del difensore d’ufficio. Olindo Romano ha deciso di rendere pubblico il video inedito della sua confessione, in cui racconta molti particolari ma commettendo diversi errori. Il contenuto delle confessioni è carico di inesattezze ed errori grossolani nella ricostruzione della dinamica. Errori o dimenticanze? Riguardano l’orario della strage, il fatto che non ci fosse illuminazione, l’ordine e la dinamica dell’aggressione, le armi usate, il loro abbigliamento e la via di fuga. Per Antonino Monteleone, che ha curato il servizio che andrà in onda oggi, il filmato aggiunge nuovi fondati dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba. Il video in questione è stato girato circa un mese dopo che i due coniugi si sono autoaccusa del delitto.

STRAGE DI ERBA, VIDEO CONFESSIONE DI OLINDO ROMANO

“Le Iene” aggiungeranno stasera un nuovo tassello nella ricostruzione della strage di Erba con un nuovo documento, rimasto finora inedito per la televisione. Olindo Romano ha accettato di rendere pubblico il video realizzato dal criminologo Massimo Picozzi, che era stato incaricato dal difensore d’ufficio Pietro Troiano di intervistarlo. Aveva il compito di dimostrare l’infermità mentale di Olindo Romano e Rosa Bazzi per ottenere la loro non punibilità. Il criminologo ha incontrato tre volte i coniugi tra febbraio e aprile 2017. Da questi incontri emerse all’epoca la ricostruzione del movente e della dinamica dell’efferato pluriomicidio da parte di Rosa Bazzi. Questo filmato non viene considerato prova valida dai giudici, ma comunque è stato proiettato in aula e diffuso da ogni televisione, rafforzando la convinzione che al donna fosse una spietata assassina. «Eppure nel racconto completo ci sono inesattezze e incongruenze», spiega il programma che mantiene così accesi i riflettori sulla strage di Erba.





