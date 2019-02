Strage di Erba vendetta della ‘ndrangheta?/ Azouz ‘scagiona’ Olindo e Rosa (Le Iene)

Nuovi sviluppi sulla strage di Erba, con Le Iene che continuano a investigare sulla tragedia dell’11 dicembre 2006, per la quale sono stati condannati all’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano. Il programma di Italia 1 ha mandato in onda una testimonianza inedita mai messa a verbale dai carabinieri che indagavano sulla strage e che trova riscontri nei racconti dei giornalisti investigativi Felice Manti e Edoardo Montolli e, soprattutto, dal racconto di Marta Calzolaro, moglie del cugino di Azouz Marzouk e amica di Raffaella Castagna. «Ci sono piste parallele che non sono state percorse a sufficienza nel corso delle indagini, Azouz nella sua detenzione precedente aveva litigato con un detenuto della ’ndrangheta», le parole di Felice Manti: «C’è la pista che porta al traffico di sostanze stupefacenti, guerra tra bande: quella di Azouz e quella di albanesi». L’avvocato di Rosa e Olindo Fabio Schembri ha commentato: «Nel corso delle indagini risultò infatti che Raffaella aveva subito delle minacce, era stata avvicinata da una macchina e le venne detto di stare attenta. Azouz era stato aggredito in carcere nello stesso periodo, la situazione era talmente ingestibile che dovettero trasferirlo in un’altra casa circondariale».

STRAGE DI ERBA, LA PISTA DELLA ‘NDRANGHETA

Azouz Marzouk esclude qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto nella strage, ma Marta Calzolaro ha confermato: «A verbale non è stato preso tutto all’interno della caserma, avevo paura di ciò che raccontavo. Non pensavo ai vicini di casa, pensavo a una vendetta trasversale da parte però di Azouz. Io avevo paura per ciò che stavo dicendo, in quel momento se usciva fuori il mio nome e se era stata gente collegata alla ‘ndrangheta come avevano massacrato Raffaella potevano farlo anche con me». Prosegue la Calzolaro: «Aveva rapporti dei ragazzini in carcere, ma noi avevamo pensato che mica aveva toccato qualche ragazzino calabrese». «In effetti ci sono state delle liti con degli affiliati della ‘ndrangheta» la conferma del marito Bisha a Marta, che evidenzia come il marito della Castagna «era preoccupato per delle minacce ricevute all’interno del carcere». «Magari se tocchi il figlio di uno che è con la ‘ndrangheta…» il dubbio della donna, anche se Azouz smentisce totalmente: «Non è vero niente, zero. Non ho niente da dire, mi viene solo da ridere. Mentono al 1000 per 100, va contro la mia religione e contro i miei principi, va contro tutto. Ci sono delle cose che Dio può perdonare e no». Una battuta sul litigio avvenuto in carcere con un affiliato alla ‘ndrangheta: «Lui era con queste persone qua con ho litigato. ma non è per un litigio in carcere che commetti una strage. Se lui voleva ammazzarmi, mi ammazzava lì».

