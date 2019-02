Stefano Leo, sgozzato a Torino/ Killer è uno squilibrato? “Chi ha visto parli!”

L’omicidio del giovane Stefano Leo, 34enne ucciso sabato mattina in strada a Torino, continua a non trovare alcuna spiegazione logica. Poche le immagini finora al vaglio: un ragazzo insanguinato sbuca da una strada chiedendo aiuto: morirà poco dopo in seguito ad una coltellata alla gola. Un delitto misterioso avvenuto mentre il ragazzo si recava al lavoro, percorrendo il Lungo Po Machiavelli, nel quartiere Vanchiglia. Il suo assassino potrebbe essere uno squilibrato ma anche su questo aspetto non vi è alcuna certezza. Ieri, intanto, era stato diffuso un parziale identikit del sospetto assassino. Si tratterebbe di un giovane con i capelli rasta e un giubbotto bianco con scritte rosse ma finora non sarebbe ancora stato eseguito alcun fermo e le ricerche proseguono spedite. Secondo quanto emerso dalla trasmissione Chi l’ha visto, i carabinieri stanno ancora esaminando le immagini delle telecamere della zona in cui è avvenuto il delitto del 34enne. Fondamentale in tal senso potrebbe essere la testimonianza dei telespettatori della trasmissione, oltre a quella già raccolta di un passante che avrebbe notato un uomo dai capelli lunghi mentre scappava dopo l’aggressione.

STEFANO LEO, L’APPELLO DELLA MADRE

La madre di Stefano Leo, Mariagrazia Chiri, è disperata ed intenzionata a conoscere la verità sulla morte misteriosa del figlio 34enne. “Vogliamo giustizia per Stefano. Chi ha visto si faccia avanti”, ha commentato, come riporta Corriere.it. Dopo aver saputo la drammatica notizia, insieme al compagno si è recata a Torino per ricostruire le ultime ore del giovane: “Era un ragazzo buono, non mi ha mai dato problemi. Ci sentivamo tutti i giorni, se fosse stato preoccupato me ne sarei accorta”, continua a ripetere. Il caso è stato affrontato oggi anche dalla trasmissione Chi l’ha visto che ha raccolto la testimonianza del compagno della madre, Alberto Ferraris, per il quale Stefano era come un figlio: “Era un ragazzo amatissimo che ha avuto un destino ingiusto e che secondo me è inaccettabile che succeda alle 11 del mattino in una città italiana. Stefano tutte le mattine percorreva il Lungo Po perchè era un ecologica, un vegano, che amava la natura ed andava a lavorare a piedi”. L’uomo ha proseguito lanciando un appello: “Le forze dell’ordine non possono essere presenti in ogni metro del territorio, bisogna che i cittadini si attivino quando vedono delle situazioni di rischio e di pericolo, così come adesso secondo me è fondamentale che chi ha visto qualcosa si faccia avanti”. Nella vita tranquilla di Stefano non ci sarebbero elementi per ricostruire un movente. L’assassino autore dell’assurdo omicidio dunque potrebbe essere realmente uno squilibrato, in preda ai fumi dell’alcol o delle droghe.

