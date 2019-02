«Combatto il cancro con la preghiera e i farmaci». Rosaria non aveva solo raccontato la sua battaglia contro la malattia, ma aveva usato la sua pagina Facebook per infondere coraggio a chi si trovava nella sua stessa situazione. Questo perché convinta che per combattere quel “mostro” servivano altre due armi, oltre alle terapie. Il sorriso e la preghiera. Questa è la storia di Rosaria De Filippo, una 41enne di Sarno morta di cancro. La malattia non le ha lasciato scampo, ma i suoi insegnamenti restano. «Devo sconfiggere il mostro con la preghiera ed il sorriso», diceva. Aveva scoperto il cancro qualche anno fa, quindi aveva subito cominciato le cure, a cui accompagnava tante preghiere, perché non c’è niente che possa scolpire la fede. Stando a quanto riferito da Il Mattino, aveva anche creato un gruppo di preghiera coinvolgendo centinaia di persone. Ogni sera, da ogni parte, pregavano per lei e con lei. Con i suoi messaggi di speranza Rosaria ha avvicinato alla fede anche i più diffidenti.

“COMBATTO IL CANCRO CON LA PREGHIERA”

Il più grande miracolo Rosaria De Filippo non è riuscita a farlo per sé, ma per gli altri. Non ha permesso che il suo dolore e la sua sofferenza scalfissero in qualche modo il suo amore infinito per la vita. Ha visto i suoi capelli lunghi cadere come foglie in autunno, ma i racconti sulle terapie debilitanti erano accompagnati alle serate con gli amici. E poi aveva Antonio, che le è rimasto accanto sempre nella sua battaglia con quel “mostro”. Rosaria scriveva anche del padre che voleva vederle rinascere e della mamma persa troppo presto. La sua battaglia contro il cancro non era solo sua. Dava forza agli altri, donava coraggio e speranza. Da quando si è diffusa la notizia della sua morte, la città si è stretta attorno alla sua famiglia perché il dolore per la sua perdita ha colpito la comunità interna. «Vivete i vostri giorni meravigliosi, vivete anche quelli che lo sono meno, innamoratevi della vita anche quando non vi regala ciò he desiderate», ha scritto nel suo ultimo post. La sua ultima lezione.

