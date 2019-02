T-SHIRT “AUSCHWITZLAND” A PREDAPPIO/ Condannata a pagare 9.000 euro di multa

Lo scorso ottobre fece molto discutere la scelta di Selene Ticchi di presentarsi alla commemorazione della marcia su Roma indossando la t-shirt con la scritta “Auschwitzland”. Quella maglietta di cattivo gusto, che nel disegno ricalcava quelle di Disneyland con la differenza che sul petto venivano mostrati i cancelli del campo di concentramento polacco, adesso è costata alla donna una multa da 9.050 euro. Questa la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì, come reso noto dall’Anpi Nazionale sul sito ‘Patria indipendente’, che ha sancito per la donna un decreto penale di condanna a quattro mesi di reclusione convertita in multa. Quando scoppiò il caso, veementi furono le reazioni alla scelta della Ticchi, non solo da parte dell’associazione dei Partigiani ma persino da Forza Nuova, il partito di estrema destra di cui la donna si professava militante.

T-SHIRT AUSCHWITZLAND, CONDANNATA A MULTA DI 9000 EURO

Esulta l’associazione partigiani per la condanna emessa dal tribunale di Forlì nei confronti di Selene Ticchi, la donna che ha indossato la t-shirt Auschwitzland a Predappio. La sentenza “dà ragione all’Anpi nazionale”, commentano i partigiani, “e a tutti coloro che hanno denunciato il reato, una sentenza che rispetta le leggi vigenti, a cominciare dalla legge Mancino, e rispetta la XII Disposizione finale della Costituzione che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”. Miro Gori, presidente dell’Anpi di Forlì, ha definito la condanna “giustissima” alla luce di un gesto “vergognoso e ignobile”. Secondo Gori, il gesto di Selene Ticchi è lo specchio di un “clima di odio, intolleranza, razzismo che sta dilagando” e di fronte ai quali, “non si può parlare di minuzie”, perché la conseguenza poi “è il mettere un bambino nero contro il muro”, come accaduto in una scuola elementare di Foligno.

