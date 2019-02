Torino, esce dal pronto soccorso, muore investito dal tram/ La tragedia ieri sera

Era appena uscito dal pronto soccorso di Torino, quando è stato investito ed è morto. Una tragica fatalità accaduta nel capoluogo piemontese nella serata di ieri, a pochi metri dall’ospedale Gradenigo. La vittima è un pensionato di 80 anni che si era recato presso la struttura ospedaliera per una medicazione ad una gamba, un’escoriazione causata da una caduta: una cosa da poco. Peccato però che appena uscito dall’ospedale sia stato investito e ucciso in corso Regina Margherita da un tram che sopraggiungeva proprio in quegli istanti. Una volta lanciato l’allarme sono giunti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, nonché i medici e gli infermieri del vicino 118, per provare a rianimare l’anziana vittima, ma non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo è andato vano: troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con il mezzo pubblico. Subito sono scattate le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto, e la polizia municipale sta cercando in particolare di capire se l’uomo stesse attraversando la strada non accorgendosi dell’arrivo del tram, o se lo stesso pensionato stesse salendo sul mezzo pubblico.

TORINO, ESCE DAL PRONTO SOCCORSO, MUORE INVESTITO DAL TRAM

La tragica fatalità è avvenuta nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 22:00, sulla linea 3. La vittima è un pensionato residente nel capoluogo piemontese e si chiamava Renato Trave. Dopo l’impatto con il tram il corpo dell’anziano è stato trascinato per diversi metri e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la vittima dal mezzo pesante. Un testimone che ha visto la terribile scena ha raccontato: «Stava attraversando quasi di corsa per tornare verso il pronto soccorso». Quando l’autista del tram si è accorto dell’uomo, ha provato a frenare, ma ormai era troppo tardi e l’impatto è stato inevitabile. Forse il pensionato si era accorto di aver dimenticato qualcosa e stava tornando al pronto soccorso per riprenderla: non lo sapremo mai.

