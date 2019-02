Caserta, 2 migranti in bici travolti e uccisi da auto pirata/ Ultime notizie, caccia all’uomo: nessuna frenata

Tragedia nel Casertano dove due giovani uomini stranieri sono stati travolti ed uccisi da un’auto pirata mentre erano in sella alle proprie biciclette. Secondo i primi rilievi eseguiti dai Carabinieri, come riporta Tpi, non sarebbero stati evidenziati segni riconducibili ad una frenata e nessuno, dopo l’incidente mortale, si sarebbe fermato per prestare soccorso ai due giovani coinvolti. Le vittime sarebbe due migranti, entrambi di circa 20 anni d’età, uno originario del Gambia e l’altro del Senegal, i quali si trovavano in bici molto probabilmente diretti verso i campi per lavorare anche in questa giornata di domenica. Si trovavo sulla statale 7 Bis nel tratto che conduce dalla Nola-Villa Literno a Capua nei pressi del comune di Teverola, in provincia di Caserta, quando sono stati travolti nelle prime ore di oggi 3 febbraio, morendo probabilmente sul colpo. A dare per primo l’allarme, allertando prontamente soccorritori e forze dell’ordine, un passante che questa mattina ha notato la presenza delle due bici sul ciglio della strada, completamente distrutte in seguito al violento impatto con l’auto pirata.

2 MIGRANTI IN BICI TRAVOLTI E UCCISI DA AUTO PIRATA A CASERTA

Giunti sul posto dell’incidente, i Carabinieri di Aversa hanno avviato immediatamente tutte le indagini del caso appurando come sull’asfalto non vi fosse alcun segno di frenata in corrispondenza del punto in cui i due migranti sarebbero stati travolti. Indizio evidente che chi era alla guida della sua auto non si è fermato neppure per prestare successivamente soccorso o dare l’allarme. I due giovani, stando alle prime notizie, sarebbero entrambi immigrati regolari in Italia. Nonostante la ricerca delle forze dell’ordine, al momento nessun testimone avrebbe assistito all’incidente mortale. A rendere più complesso il lavoro, l’assenza di telecamere in zona. Sicuramente quel tratto di strada viene definito da chi la percorre regolarmente poco illuminato, quindi ricco di insidie. Al momento gli inquirenti hanno avviato una caccia all’uomo al fine di identificare il pirata che dopo aver travolto i due migranti non si è fermato per prestare loro soccorso. Non è neppure chiaro se ad essere coinvolta sia o meno una sola vettura.

