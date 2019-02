Ingrana la marcia per errore: investe e uccide la moglie/ Brescia, trascinata per metri: uomo sotto choc

Ha ingranato per errore la marcia del cambio automatico e senza rendersene conto ha travolto ed ucciso la moglie, trascinandola per metri. Tragico incidente mortale, quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 febbraio, a Pontevico, in provincia di Brescia, la cui dinamica resta inquietante e che ha visto vittima una donna, investita accidentalmente dal coniuge. Secondo le primissime informazioni fornite dall’agenzia di stampa Ansa, l’episodio drammatico è avvenuto nella piazza centrale di Pontevico. La coppia di coniugi non era del posto ma originaria della Liguria, dove risiede. A quanto pare i due coniugi erano andati a fare visita nel cremonese ad un parente ospite in una casa di riposo. Insieme poi, prima di imboccare la A21 per fare ritorno a casa, si sarebbero fermati a Pontevico per bere un caffè. Qui però l’uomo, alla guida della sua auto, avrebbe compiuto una manovra errata durante la quale non solo avrebbe investito la moglie ma anche colpito alcune vetture parcheggiate.

INGRANA LA MARCIA PER ERRORE ED UCCIDE LA MOGLIE

Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto poco dopo le 14 di oggi, quando un uomo, alla guida della sua vettura, ha ingranato per errore la marcia travolgendo la moglie ed uccidendola. Si è trattato di un malore o di una semplice quanto fatale distrazione? Protagonisti del tragico incidente, riporta Il Giorno, sarebbero due anziani originari della Liguria. Dalle prime informazioni pare che l’uomo abbia 79 anni. Ingranata la marcia per uscire dal posteggio non si sarebbe accorto che dietro c’era ad attenderlo la moglie, falciata letteralmente prima di urtare altre tre vetture parcheggiate. La donna è purtroppo apparsa subito molto grave ed è poi morta sul posto. La dinamica di quanto accaduto è ora affidata alla compagnia dei Carabinieri di Verolanuova. L’anziano uomo, dopo il tragico accaduto è stato ricoverato in stato di shock, trasportato in codice verde all’Ospedale di Manerbio.

