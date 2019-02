Bolzano, sciatore 17enne travolto e ucciso da una valanga/ Sesto, incidente mortale sulla Croda Rossa

Domenica drammatica, quella di ieri 3 febbraio, sul piano delle valanghe-killer. Un nuovo incidente si è verificato anche in Alto Adige, dove un giovanissimo sciatore appena 17enne è stato travolto ed ucciso da una valanga. L’episodio mortale, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, si è consumato a Sesto, nella zona della Croda Rossa, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30 circa. Il giovane, travolto da una slavina, è stato letteralmente sepolto dalla neve al punto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi, prontamente intervenuti per estrarre il 17enne, morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Giornale Trentino nell’edizione online ha oggi aggiunto nuovi dettagli sull’incidente avvenuto in provincia di Bolzano, nelle ultime ore letteralmente martoriata dal maltempo. Dopo la copiosa nevicata dello scorso venerdì, infatti, il livello di pericolo valanghe nell’intera Regione era stato definito particolarmente elevato, passando così al grado 4 su una scala dove il massimo è 5.

17ENNE TRAVOLTO E UCCISO DA UNA VALANGA

Il giovane sciatore 17enne travolto ed ucciso ieri pomeriggio da una valanga si chiamava Hannes Schwienbacher, ed era della Val Pusteria. Il ragazzo è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata nella zona della Croda Rossa. Dopo essere stato estratto da sotto il cumulo di neve pare fosse ancora vivo ma le lesioni riportate si sono rivelate sin da subito estremamente gravi al punto da portare in breve tempo al decesso. Sebbene sia stato prontamente soccorso dai soccorritori che si erano mossi subito dopo aver ricevuto l’allarme, a nulla sarebbe valso ogni tentativo messo in atto per salvargli la vita. Sempre ieri era stata registrata una nuova tragedia a causa di una valanga, nell’Alta Valle d’Aosta, dove un scialpinista 44enne residente in provincia di Milano era stato travolto ed ucciso, esattamente come accaduto per il 17enne il cui incidente si è consumato qualche ora dopo.

