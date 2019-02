Vercelli, sperona e dà fuoco all’auto con dentro ex fidanzata/ Ultime notizie: donna gravissima, lui arrestato

Un ennesimo orrendo caso di femminicidio per ora, si spera, non “riuscito” fino in fondo: questo è quanto avvenuto a Vercelli questa mattina quando un 50enne dopo un violento litigio avrebbe speronato l’auto della ex fidanzata nella zona del Carrefour, in piena area commerciale della città piemontese. L’ha colpita fortissima e poi ha lanciato all’interno della vettura un liquido infiammabile, dando così fuoco all’auto in pochissimi secondi. Poco prima, racconta La Stampa di Torino, i due erano usciti in strada a litigare e addirittura lui l’avrebbe picchiata senza che nessuno potesse intervenire. Non pago, evidentemente, ha dato sfogo alla sua ira nel modo più crudele: prima la colpisce dentro l’auto speronandola e poi decide di darle fuoco. Ora la 40enne di Vercelli – dipendente della Ovviesse lì nelle vicinanze – è stata trasportata d’urgenza al Cto di Torino dove è presente uno dei reparti “Grandi Ustionati” tra i più importanti d’Italia.

IL 50ENNE SI È COSTITUITO

È in condizioni gravissimi, con ustioni su gran parte del corpo e lotta – pare – tra la vita e la morte secondo le prime informazioni emerse dai colleghi di Stampa e Repubblica: pare che i due ex si fossero lasciati da tempo e la donna aveva già denunciato l’ex compagno per minacce e violenze. Non ci si immaginava però un ultimo, devastante, “finale” tragico come quello andato in scena nell’area commerciale di Vercelli sulla tangenziale ovest. Sull’intera dinamica comunque sono in corso le analisi sul posto dell’incendio con le indagini dei carabinieri che porteranno i primi risultati già nelle prossime ore: il tentato femminicidio per ora ha un unico responsabile, il 50enne ex fidanzato che pare si sia costituito subito dopo il tentato e violento omicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA