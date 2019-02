Napoli, aria invece che benzina nei serbatori/ Sequestrati 2 distributori in centro: ecco svelato il ‘trucco’

Un “trucco” che andava avanti da anni, forse, in pieno centro a Napoli con centinaia di migliaia di automobilisti fregati da due distributori di benzina che erogavano quantità di aria invece che il classico pieno di carburante: questa mattina, come spiega il Mattino, sono scattati i sigilli della Guardia di Finanza in ben due impianti di carburante del centro di Napoli dopo aver svelato una truffa che da tempo andava avanti su completa “gestione” dei titolari delle pompe che potevano “decidere” quanta benzina erogare mentre il totalizzatore del prezzo scorreva ugualmente. Sequestrate le due strutture, tra via Marina e Via de Gasperi, «una “pompa bianca” e un Total Erg, utilizzavano ingegnosi trucchi per truffare i clienti e evadere il fisco», spiegano dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli assieme al comando del colonnello Domenico Napolitano. Nel primo distributore di benzina sequestrato andava in scena un modificato e complesso sistema tecnologico: in pratica nel momento in cui veniva estratta la pistola erogatrice, il benzinaio metteva una mano in tasca sino alla fine del rifornimento «per azionare un telecomando capace di imprimere un’accelerazione al conteggio dei litri, collegandosi con un apparecchio ricevente in radiofrequenza installato sulla colonnina di distribuzione», spiega il Mattino.

TUTTI I TRUCCHI DEI BENZINAI “FURBETTI”

A quel punto l’operazione di fine criminalità truffaldina prevedeva che una minuscola leva posizionata in un tombino sotterraneo faceva di fatto girare a vuoto il totalizzatore del prezzo non facendo però uscire più benzina bensì aria: il “genio” della pompa di benzina ora dovrà rispondere di un bel po’ di accuse, idem il suo collega individuato nell’altro distributore. Qui il meccanismo fraudolento raccontato dalla GdF precedeva l’uso di “piombi amovibili ai misuratori del carburante” che i gestori utilizzavano per rimuovere i sigilli senza l’autorizzazione e manipolare così i totalizzatori del prodotto. Facendo così, spiega il Mattino «era possibile scalare il contatore dei litri sulla colonnina senza far transitare in contabilità i corrispondenti quantitativi di benzina e diesel». L’ipotesi di reato successiva è che, con la truffa e la frode fiscale, ci fosse anche un possibile smercio di benzina e gasolio di contrabbando dietro alla truffa per le centinaia di automobili “ignare” dell’inganno.

