Uccise la fidanzata e si suicidò: nessuna fondazione nel nome di Federico Zini/ “Commesso un crimine orrendo”

Lo scorso 26 maggio 2018 il calciatore Federico Zini uccise l’ex fidanzata Elisa Amato per poi togliersi la vita, oggi la Regione Toscana ha deciso di non far luogo all’iscrizione della fondazione nel suo nome con sede in San Miniato (provincia di Pisa) nel registro regionale delle persone giuridiche. Come riportano i colleghi de La Nazione, i consiglieri regionali del Partito Democratico Nicola Ciolini ed Enrico Sostegni hanno espresso soddisfazione per «decisione, che va esattamente nella direzione che avevamo indicato anche con un voto all’unanimità del Consiglio regionale. Le parole sono importanti e, nel caso del nome di una fondazione, l’intitolazione a una persona che si è macchiata del crimine orrendo del femminicidio, ciò lo è ancora di più».

NESSUNA FONDAZIONE NEL NOME DI FEDERICO ZINI: LA DECISIONE DI REGIONE TOSCANA

Un omicidio-suicidio che sconvolse la comunità di San Miniato, con il calciatore 26enne che ammazzò l’ex compagna nella sua auto per poi suicidarsi. I due consiglieri evidenziano: «Nelle motivazioni espresse in questo atto ci sono proprio le riflessioni che avevamo fatto chiamando l’Assemblea regionale ad esprimersi sulla tragica vicenda di Elisa Amato». Una fondazione legata al contrasto alla violenza sulle donne, con gli esponenti dem che ribadiscono che «pur essendo oggettivamente meritevole di tutela giuridica, rimane tuttavia collegata all’intitolazione personale della denominazione che la identifica. Tale denominazione – nel sollevare evidenti sentimenti di sdegno – finisce per offuscarne gli scopi e, ingenerando confusione, reca pregiudizio all’effettiva portata operativa della Fondazione». Alessandra Nardini ha sottolineato: «Non possiamo che accogliere positivamente il diniego all’iscrizione al registro regionale delle associazioni, nel rispetto della memoria di Elisa e di tutte le donne vittime della violenza di genere e nel rispetto della chiarezza di un messaggio culturale che deve essere inequivocabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA