Sebastiano Tusa tra vittime aereo caduto Etiopia/ Morto l’Assessore Regione Sicilia

Purtroppo c’è già la conferma: tra le vittime del disastro aereo avvenuto stamattina in Etiopia c’è anche Sebastiano Tusa, noto archeologo e dal 2018 Assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia per la nuova giunta di Nello Musumeci. 157 passeggeri, non ci sono sopravvissuti e tra quelli anche 8 italiani: in questa lista tremenda compare anche l’Assessore e archeologo di fama mondiale, con la conferma della Farnesina giunta proprio poco fa. Sovrintendente del Mare della Regione, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Tusa era diretto in Kenia per un progetto dell’Unesco dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Sono in corso proprio in queste ore i contatti tra la Farnesina e il Presidente Musumeci per le conferme ufficiali ma pare purtroppo che non vi siano dubbi circa la presenza a bordo del maledetto Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines schiantatosi poco dopo il decollo da Addis Abeba.

ASSESSORE E ARCHEOLOGO: CHOC IN SICILIA

Sebastiano Tusa è il figlio dell’altrettanto famoso archeologo Vincenzo Tusa, laureato in Paletnologia: è stato ed era ancora adesso dirigente della Regione Siciliana, negli anni novanta è stato addirittura responsabile della sezione archeologica del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro. Si ricordano numerose opere scoperte tramite i lavori di scavi di Tusa, non da ultimo nel 2003 il rinvenimento a Pantelleria di tre ritratti imperiali romani. Come riporta Fanpage, «nel 2005 ha guidato gli scavi a Mozia, riportando alla luce, sulla strada sommersa che conduce all’isola, delle strutture identificabili come banchine». Dopo aver abbandonato il “campo” di ricerca ha continuato ad occuparsi di beni culturali nei vari ruoli della Regione Sicilia fino a sostituire pochi mesi fa (l’11 aprile 2018, ndr) il suo predecessore Vittorio Sgarbi dimessosi per essere entrato in Parlamento dopo le elezioni del 4 marzo. «Inizia un fantastico viaggio nella storia e nella cultura della nostra amata Sicilia. Con la speranza e l’impegno di operare per renderla sempre più bella, attraente e ospitale con l’aiuto di tutti gli amici, i colleghi e gli appassionati», scriveva così Sebastiano Tusa su Facebook dopo la nomina ai Beni Culturali. Una vita spesa per la missione dell’arte e della bellezza, tragicamente interrotta dal beffardo disastro aereo di questa mattina.

