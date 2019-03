La Spezia, sparatoria in piazza: un morto/ Ultime notizie: è un militare della Marina

Sparatoria a La Spezia: dramma questa mattina, lunedì 11 marzo 2019, in piazzale Ferro. Sono poche le informazioni disponibili al momento, Il Secolo XIX riporta che c’è un morto: si tratta di un militare della Marina. Dopo le tragedie di Caramagna e di Roma, un nuovo conflitto a fuoco da registrare: secondo il quotidiano locale, la sparatoria è avvenuta a pochi passi dalla stazione ferroviaria de La Spezia. La vittima, le cui generalità per il momento non sono state rese note dalle autorità, è stato raggiunto da un proiettile esploso con tutta probabilità da una pistola. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

SPARATORIA LA SPEZIA: POLIZIA ASCOLTA TESTIMONI

Il Secolo XIX evidenzia che le forze dell’ordine sono state avvertite da alcuni passanti, che hanno immediatamente contattato il 112 per richiedere il loro intervento. I sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di rianimare la vittima, che però è deceduta poco dopo essere stata raggiunta dal colpo di pistola. Sul caso indaga la polizia della compagnia locale: sono già stati alcuni testimoni, con i militari a caccia di informazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per individuare il responsabile del gesto. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sugli sviluppi delle indagini: la sparatoria, avvenuta nella periferia nord della città, ha scosso La Spezia.

