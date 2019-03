CIRO RUSSO/ Chi è l’uomo in fuga che ha dato fuoco alla moglie a Reggio Calabria

Ha percorso in macchina più di 400 km dopo essere evaso dagli arresti domiciliari e tutto questo ad un unico scopo, dare fuoco, e forse uccidere, la sua ex moglie. Un piano probabilmente studiato nei dettagli quello di Ciro Russo, l’uomo di 42 anni originario di Napoli, che questa mattina a Reggio Calabria, quando erano da poco passate le ore 8:40 ha appiccato il fuoco sulla sua ex compagna, colta di sorpresa in pieno giorno in una strada molto trafficata davanti al liceo artistico. Come riferito da La Repubblica, tutto è durata una frazione di pochi secondi, con l’uomo che ha raggiunto la donna, ha aperto la portiera della macchina, le ha riversato sopra un contenitore pieno di liquido infiammabile e poi si è dato alla fuga mentre l’auto con all’interno la sua ex moglie bruciava. Russo si è allontanato in fretta a bordo della sua auto, una Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW, fra le urla della donna e quella dei passanti attoniti.

REGGIO CALABRIA, CACCIA ALL’UOMO: CIRO RUSSO IN FUGA

La Questura di Reggio Calabria ha fornito un preciso identikit dell’uomo che questa mattina ha dato fuoco all’ex moglie all’interno della sua macchina:”Il responsabile del tentato omicidio di stamattina avvenuto in via Frangipane di Reggio Calabria è RUSSO Ciro, di anni 42. L’uomo, di corporatura robusta, brizzolato, alto 1.88 mt, con occhi marroni, si è allontanato a bordo di un’autovettura Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW. Sono in corso le ricerche da parte degli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e di tutta la Polizia di Stato”. Questo il comunicato dell’ufficio stampa, che potrebbe risultare utile all’identificazione del fuggitivo anche da parte della cittadinanza. Nel frattempo sul posto sono subito arrivati i soccorsi: la donna, riferisce La Repubblica, gravemente ustionata in più punti, è stata immediatamente trasferita in ospedale. La caccia a Ciro Russo intanto continua…

