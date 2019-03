MORTO PER SHOCK ANAFILATTICO A 27 ANNI/ Nicolò Daversa, fatale un antibiotico

Una morte assurda: soltanto così si può definire la terribile fine di Nicolò Daversa, 27enne falconarese residente ad Ancona da qualche mese con la fidanzata, deceduto sabato notte in seguito ad uno shock anafilattico che sarebbe stato determinato dall’assunzione di un farmaco per l’influenza. Come riportato da Il Resto del Carlino, era ormai da diversi giorni che il ragazzo accusava un malessere generale che aveva attribuito alla forte influenza stagionale. Non essendo riuscito però a risolvere i fastidi che da ormai molti giorni lo attanagliavano, Nicolò si sarebbe rivolto non ad un presidio medico bensì ad una persona di sua conoscenza non abilitata alle cure mediche che gli avrebbe praticato le prime cure. Sarebbe stata proprio questa persona a somministrare a Nicolò una dose di antibiotico che avrebbe innescato nell’organismo del giovane una forte reazione allergica che lo ha poi portato alla morte.

MORTO PER SHOCK ANAFILATTICO A 27 ANNI

Dopo pochi minuti dalla somministrazione dell’antibiotico è emerso con chiarezza che quel farmaco anziché produrre un effetto benefico su Nicolò Daversa aveva scaturito una reazione allergica preoccupante. La stessa persona che glielo aveva somministrato ha chiesto dunque l’intervento del 118, con il giovane trasportato in emergenza presso l’ospedale di Torrette. Nonostante le condizioni critiche del 27enne, pare che la terapia intensiva non potesse ospitarlo a causa dell’eccessivo affollamento del presidio. Si è reso dunque necessario il trasferimento presso l’ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove Nicolò è giunto in condizioni già critiche. Ed è stato proprio nel reparto di rianimazione della struttura sanitaria in questione che Nicolò si è spento nella serata di sabato. Una morte che ha scosso un’intera comunità, stravolta dalla notizia di un decesso così banale come quello che ha colpito il 27enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA