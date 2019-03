PALERMO, RAPINA AL MINIMARKET DI VIA MAQUEDA / Morto rapinatore, due feriti

Momenti di terrore puro quelli vissuti poco fa a Palermo, e precisamente in via Maqueda, teatro di una rapina in un minimarket finita nel sangue. Come riportato da La Repubblica, secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo che avrebbe tentato di effettuare una rapina nell’alimentari palermitano sarebbe morto. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, con la polizia che da poco è arrivata sul luogo e sta effettuando i primi accertamenti per cercare di chiarire cosa sia accaduto all’apertura del minimarket di via Maqueda a Palermo in questo martedì 12 marzo 2019. Da quanto si apprende, il locale finito nel mirino del rapinatore poi deceduto sarebbe gestito da uno straniero. Le prime notizie frammentarie parlano anche del ferimento di due persone durante il tentativo di rapina oltre al decesso del malvivente.

PALERMO, RAPINA AL MINIMARKET: UN MORTO

Nella rapina al minimarket di via Maqueda verificatasi questa mattina a Palermo sarebbero rimaste ferite come detto due persone: si tratterebbe, come confermato da Il Mattino, di un dipendente del negozio e di un avventore che si trovava all’interno del locale per effettuare degli acquisti. Non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica che ha portato alla morte di un uomo, che secondo quanto emerge sarebbe proprio il rapinatore. Come riportato da Blog Sicilia, l’uomo avrebbe ingaggiato una colluttazione con il titolare del locale e con un dipendente, che avrebbero dunque reagito al tentativo di rapina. Non si può dire però se il malvivente sia rimasto ucciso nell’ambito della rissa o se invece sia stato ucciso con un’arma da fuoco. Sul posto, oltre agli agenti delle forze dell’ordine, sono intervenuti anche il medico legale e gli operatori del 118 per soccorrere i due feriti.

