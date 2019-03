Violentata e ridotta in schiavitù per 20 anni: 2 arresti/ Costretta anche ad abortire

L’hanno ridotta in schiavitù e violentata per vent’anni, facendole credere di avere coperture istituzionali e contatti con le forze dell’ordine e il clero. Ma l’incubo di questa donna è finito: due uomini sono stati arrestati a Gioia Tauro. Stanca di subire quegli abusi, aveva deciso di dire basta. Ha cominciato a parlare, le indagini hanno trovato riscontri. E quando lei ha capito di non essere sola, ha cominciato a fornire dettagli, a fare nomi. Ha ripercorso la sua vita da schiava con un racconto dettagliato e lucido, grazie al quale gli investigatori hanno raccolto elementi sufficienti per accusare il suo aguzzino di riduzione in schiavitù. Il giudice distrettuale ha quindi ordinato l’arresto di un 70enne di Cittanova, paese della Piana di Gioia Tauro, e del suo complice, un 55enne del vicino centro di Polistena. Lo aiutava a perseguitare la donna. L’aguzzino, come riportato da Repubblica, si era avvicinato alla donna quando lei aveva poco più di 20 anni. Si conobbero casualmente nel 1998 in un centro anziani. Lì la puntò.

VIOLENTATA E RIDOTTA IN SCHIAVITÙ PER 20 ANNI

La ragazza era una preda perfetta: proveniva da una famiglia semplice, era affetta da anoressia e costretta a barcamenarsi tra mille difficoltà. Lui le sì presentò come sociologo, in grado di curarla e aiutarla. La supportava con piccole somme di denaro, facendosi benvolere anche dalla famiglia di lei. Poi sono cominciati abusi e violenze. Per anni l’ha costretta a soddisfare i suoi desideri. È rimasta incinta, ma lui l’ha costretta ad un aborto clandestino molto rischioso. Era rimasta in silenzio perché tutti sapevano che lui aveva aiutato la famiglia e poi millantava contatti con istituzioni e forze dell’ordine. Le diceva che nessuno le avrebbe creduto, quindi per venti anni ha sopportato in silenzio. Nel 2017 però ha deciso di dire basta. Così è cominciata la persecuzione. Era pedinata, tempestata di messaggi e chiamate, e c’era quel complice che la controllava perennemente. La svolta qualche mese fa: erano arrivati diversi esposti anonimi contro di lei, accusata di custodire droga e svolgere diverse attività illecite all’interno della propria casa. Quando gli agenti del commissariato di Gioia Tauro sono andati a casa sua con un decreto di perquisizione, lei ha cominciato a parlare.

